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بلدية دبي تطوّر حديقتي مرغم والليسيلي

رفع كفاءة التشغيل وتعزيز مستويات السلامة (من المصدر)
9 يونيو 2026 01:36

آمنة الكتبي (دبي) 

تواصل بلدية دبي تطوير حديقتي مرغم والليسيلي، بما يعزّز راحة المستخدمين وجودة التجربة الترفيهية في مناطق الأرياف والبراري.
وقال محمد عبد الرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، إن تطوير الحديقتين يأتي ضمن جهود هادفة إلى رفع جودة الحياة في مختلف مناطق الإمارة، من خلال توفير حدائق ومرافق ترفيهية عصرية تراعي احتياجات المجتمع وتدعم أنماط الحياة الصحية.
وأضاف: تشمل أعمال التطوير في الحديقتين مرافق رياضية ومجتمعية متكاملة، إلى جانب أنظمة إنارة حديثة وكاميرات مراقبة ذكية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز مستويات السلامة، وتوفير تجربة مريحة وآمنة لمرتادي الحدائق.
وقال: تخطط البلدية لافتتاح 35 حديقة جديدة خلال العام الجاري بتكلفة 348 مليون درهم، على مساحة 340 ألف متر مربع تضاف إلى المساحات المجتمعية العامة في 23 مجتمعاً سكنياً، في خطوة نوعية تعزز شبكة الوجهات الترفيهية والمجتمعية العامة التي تدعم التفاعل والترابط المجتمعي.

التنوع البيولوجي
قال محمد أهلي: تتجسّد المرونة البيئية في تصاميم الحدائق من خلال دمج التنوع البيولوجي، والتكيّف المناخي، والأنظمة المستدامة في تصميم وتشغيل الحدائق، وتشمل المبادرات التوسّع في زراعة الأشجار، واستخدام مياه الري المعاد تدويرها، وتطبيق حلول الطاقة المتجددة، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز الحوكمة البيئية.

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