الثلاثاء 9 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد بن محمد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد والشيوخ يحضرون أفراح السويدي والجناحي

أحمد بن محمد خلال الحفل بحضور العريس وذويه (الصور من وام)
9 يونيو 2026 01:37

دبي (وام)


حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، في دبي، غيث غانم سيف السويدي بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة إسماعيل عقيل عبد الرحيم جناحي.

أخبار ذات صلة
«موارد دبي»: 15 يونيو عطلة رأس السنة الهجرية
بلدية دبي تطوّر حديقتي مرغم والليسيلي

وهنأ سموهم، العريس وذويه، متمنين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

أفراح الجناحي
منصور بن محمد
أفراح السويدي
أحمد بن محمد بن راشد
أحمد بن سعيد
أحمد بن محمد
دبي
آخر الأخبار
علي المزروعي والمشاركون بالجلسة الختامية للحوار المُهيكل في طرابلس (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: لا بديل عن الحل السياسي والدبلوماسي لتسوية الأزمة الليبية
9 يونيو 2026
آلة تعمل بقرب مبنى سكني تضرر عقب غارة أميركية إسرائيلية على طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: المفاوضات النهائية مع إيران مستمرة
9 يونيو 2026
رجل سوداني يمرّ أمام مبنى متضرر في الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: حرب السودان.. تهديد وجودي للمدنيين
9 يونيو 2026
دخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارات إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: مسار المفاوضات يساعد في إنهاء معاناة اللبنانيين
9 يونيو 2026
سفن في مضيق هرمز قرب شاطئ بندر عباس في إيران (رويترز)
الأخبار العالمية
عقوبات أوروبية على إيرانيين لعرقلة الملاحة بـ «هرمز»
9 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©