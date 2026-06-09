محمد بن راشد يعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة أحمد بن علي الصايغ

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ.

ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من سعادة الدكتور يوسف محمد علي السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، نائباً للرئيس وعضواً منتدباً، والشيخ مكتوم بطي سهيل بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية بدبي، والدكتورة عائشة محمد عبدالله ياسين، عضو مجلس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وعبدالوهاب الحلبي، عضو مجلس إدارة في برجيل القابضة، ومحمد عمر كريم، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة دبي القابضة، ونيتين خانا كومار خانا.

وتتضمن أبرز اختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهي مؤسسة اتحادية تتبع مجلس الوزراء، تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية اللازمة، واقتراح ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والوقائية والصحة العامة في الدولة، إضافة إلى إنشاء وإدارة المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية الاتحادية، وتعزيز كفاءتها.

كما تشمل الاختصاصات دعم وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية، واستقطاب أفضل المختصين في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وتبنِّي أفضل الممارسات الصحية والتقنيات والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات الصحية، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية الاتحادية لتكون مراكز تعليمية معتمدة، إضافة إلى تشجيع ودعم الدراسات والبحوث الطبية المقدمة بغرض تطوير القطاع الصحي والمنشآت الصحية.

ويتولى مجلس إدارة المؤسسة اقتراح السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، واعتماد النُّظم واللوائح وخطط العمل اللازمة لحُسن سير العمل في المؤسسة، وإصدار اللوائح والسياسات والضوابط والمعايير التي تُنظم عمل المؤسسة والمنشآت الملحقة بها، إضافة إلى المشاركة في تطوير المنظومة الوطنية الصحية المتكاملة للتأمين الصحي على مستوى الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفق أفضل الممارسات والنظم المتّبعة بهذا الشأن.