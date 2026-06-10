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علوم الدار

سيف بن زايد يبحث سبل تعزيز التعاون مع نيوزيلندا

سيف بن زايد يبحث سبل تعزيز التعاون مع نيوزيلندا
10 يونيو 2026 17:28

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، سعادة ريتشارد تشامبرز،⁠ قائد الشرطة في جمهورية نيوزيلندا الصديقة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية، وآفاق تطوير الشراكة في مكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الشرطي، كما شهد اللقاء الإعلان عن إنشاء مكتب ضابط الاتصال الشرطي النيوزيلندي في أبوظبي، في خطوة إيجابية تعزز التعاون المؤسسي وتدعم قنوات التنسيق المباشر وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة العمل المشترك لحماية وتعزيز أمن المجتمعات، انطلاقاً من التزام دولة الإمارات بدعم الشراكات الدولية التي تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
حضر اللقاء من الجانب الإماراتي اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، والعميد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي، مدير عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن في وزارة الداخلية، وعدد من الضباط، كما حضر من الجانب النيوزيلندي سعادة الدكتور ريتشارد كاي، سفير جمهورية نيوزيلندا لدى الدولة، وبروس أبراين، مساعد مفوض الشرطة للمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من أعضاء الوفد النيوزلندي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
نيوزيلندا
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الإمارات
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