«الدار» تستحوذ على شركة التطوير العقاري البريطانية «لندن سكوير»

أبوظبي (الاتحاد)

استحوذت شركة الدار العقارية على كامل أسهم شركة التطوير العقاري «لندن سكوير» التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، في أول استحواذ دولي لها خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقدّر قيمة الصفقة الإجمالية للشركة بـ 1.07 مليار درهم (230 مليون جنيه إسترليني)، وتأتي في إطار استراتيجية الدار الطموحة للتوسع في الأسواق الدولية الكبرى والناضجة بهدف تسريع نمو محفظتها، وتنويع مصادر إيراداتها، وتعزيز فرص تكامل الأعمال، بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار والمبيعات المتقاطعة.

وسيمكن استحواذ الدار على منصة عقارية قائمة ومرموقة من نقل خبراتها إلى سوق المملكة المتحدة، ما سيعزز مكانة المجموعة في سوق العقارات المتنوع في لندن الذي يتمتع بمرونة قوية وجاذبية دائمة بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وتمتلك الدار و«لندن سكوير» رؤية ونهجاً مشتركين لإنشاء مشاريع تطويرية عالمية المستوى، ترتكز على التصميم عالي الجودة والاستدامة والتميز في خدمة العملاء، علاوة على ذلك، تمثل هذه الصفقة مرحلة جديدة من النمو لكلا الشركتين، وستوفر فوائد في الاتجاهين، مما يحقق تأثيراً إيجابياً للمجتمعات، ويجلب فرصاً جديدة للعملاء الذين تخدمهم كل شركة.

ومن خلال الجمع بين قدرات ومواهب الطرفين، يمهد هذا الاستحواذ الطريق لمرحلة جديدة من النمو لكليهما، وتعتزم الدار الاستفادة من خبرتها وميزانيتها العمومية القوية لدعم استراتيجية «لندن سكوير» للاستحواذ على الأراضي، بما يمكنها من تطوير مشاريع أكبر وعالية الجودة في مواقع استراتيجية بمنطقة وسط لندن.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون للصفقة تأثير إيجابي على المبيعات، نظراً لإمكانية الاستفادة من البيع المتبادل عبر شبكات العملاء الدولية المتنوعة لكلتا الشركتين، حيث بلغ إجمالي مبيعات الدار العقارية من المشاريع التطويرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 19.4 مليار درهم (4.15 مليار جنيه إسترليني).

وتمثل «لندن سكوير» إضافة مميزة لمجموعة الدار، بفضل القيم المشتركة التي تجمعهما وتوافق أعمالهما بشكل وثيق في مجالات رئيسة عدة، بما في ذلك اعتمادها معايير حوكمة صارمة، وبيئة عمل حيوية، وتطويرها مشاريع عالية الجودة، والسمعة القوية لعلامتها التجارية، كما يشرف على إدارة الشركة فريق إداري متمرس، ولديها علاقات راسخة في قطاع التطوير العقاري، إلى جانب التزامها القوي بالاستدامة وتركيزها المستمر على تجربة العملاء، وهو ما يسهم بشكل فعال في تعزيز تكامل الأعمال والانسجام بين الشركة ومجموعة الدار.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «يمثل استحواذنا على “لندن سكوير” أول استثماراتنا خارج أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار استراتيجيتنا الطموحة للتوسع الدولي التي أعلنّا عنها مؤخراً، حيث نركز على استكشاف فرص الاستحواذ أو الشراكة مع منصات قائمة في الأسواق المستهدفة، وتمثل هذه الصفقة دليلاً على ثقتنا بفريق إدارة (لندن سكوير) وكفاءة إطار حوكمتها وفعالية نموذج أعمالها الذي يعكسه أداؤها القوي المستمر».

وأضاف: «بالنظر إلى التكامل الكبير بين عملياتنا، سنوظف نقاط قوتنا وقيمنا المشتركة ونهجنا المتشابه في بناء وتنفيذ المشاريع السكنية لتوسيع أعمال الشركة ونقل خبرات الدار المتميزة إلى سوق العقارات البريطاني لنبني قاعدة انطلاق قوية لنا خارج المنطقة، ونواصل اغتنام الفرص الممكنة لتوسيع حضورنا دولياً».

من جانبه، قال آدم لورانس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «لندن سكوير»: «يمثل استحواذ الدار العقارية على (لندن سكوير) خطوة مهمة بالنسبة لنا، وبداية فصل جديد في قصة نجاحنا، فالدار شركة عريقة تتمتع بسمعة قوية وإمكانات استثنائية، ولديها معرفة وخبرة طويلة في القطاع العقاري، ما يتيح فرصة أكبر أمام (لندن سكوير) للنمو وتوسيع حضورها في سوق لندن الكبرى وجنوب شرقي إنجلترا عموماً».

وأضاف: «شهدت (لندن سكوير) منذ تأسيسها في عام 2010 نمواً ذاتياً كبيراً وحظيت على مدى السنوات التسع الماضية بدعم قوي من شريكها (آريس مانجمنت)، ويمثل انتقالنا إلى محفظة الدار بداية مرحلة مهمة لمستقبل (لندن سكوير)، ونتطلع إلى لعب دور رائد في معالجة مشكلة نقص المعروض من المساكن عبر تطوير المزيد من المنازل في العاصمة البريطانية والمناطق المحيطة بها في ظل ما تشهده من طلب قوي ونقصٍ مستمر في المعروض».

ومنذ تأسيسها في عام 2010، نجحت شركة «لندن سكوير» في إنشاء محفظة تطوير بقيمة تزيد على 2 مليار جنيه إسترليني، وانطلاقاً من حرصها على مواكبة الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية، أنجزت «لندن سكوير» أكثر من 3500 وحدة سكنية حتى اليوم، كما تمتلك محفظة قوية من الوحدات قيد الإنشاء تضم أكثر من 930 وحدة تبلغ قيمتها 425 مليون جنيه إسترليني.