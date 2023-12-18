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اقتصاد

«المركزي الصيني» يضخ 244 مليار يوان في الجهاز المصرفي

«المركزي الصيني» يضخ 244 مليار يوان في الجهاز المصرفي
19 ديسمبر 2023 01:07

بكين (د ب أ) 

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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الصيني، أمس، في مستهل أسبوع التداول الجديد، 244 مليار يوان في النظام المصرفي على شريحتين، من خلال عمليات إعادة شراء عكسية، حيث ضخ 184 مليار يوان (25.94 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%.
 كما ضخ البنك 60 مليار يوان، وفقاً للآلية نفسها لأجل 14 يوماً بفائدة 1.95%. 
ويقول البنك المركزي، إن هذه الخطوة تستهدف «المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة»، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا». 
وإعادة الشراء العكسية، «الريبو العكسي»، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. 
وفي سوق الصرف، ارتفع سعر اليوان الصيني أمام الدولار مجدداً في التعاملات حيث بلغ سعر العملة الصينية اليوم 7.0933 يوان لكل دولار، مقابل 7.0957 يوان لكل دولار يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي ليتراجع الدولار بمقدره 24 بيب صيني لكل يوان. 
وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية. يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يومياً.

اليوان الصيني
البنك المركزي الصيني
الصين
بنك الشعب الصيني
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