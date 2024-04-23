إطلاق جزيرة «شا ريزدنس الإمارات» الصحية بأبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت شركة إمكان العقارية وعيادات شا الصحية العالمية عن إطلاق مشروع «شا ريزيدنس الإمارات»، الجزيرة الأولى عالمياً الرائدة في أسلوب الحياة الصحية، والتي ستضم فللاً وشققاً سكنية ومنتجعاً فندقياً صحياً وعيادة صحية ومرافق وخدمات مختلفة للعائلات والأطفال ومحبي الرياضة وغيرها، حيث من المتوقع البدء بالأعمال الإنشائية يوليو المقبل. ومن المقرر إطلاق عمليات بيع المساكن في الجزيرة بدءاً من 25 أبريل الجاري 2024، ومن المتوقع إنجاز المشروع وإطلاقه العام 2026، وتقع هذه الجزیرة المبتكرة للحیاة الصحیة في منطقة الجرف الممیّزة على ساحل الإمارات بین أبوظبي ودبي.

وقال المهندس سویدان الظاھري، الرئیس التنفيذي لشركة «إمكان»، في تصريحات صحفية أمس، في لقاء صحفي للإعلان عن هذا المشروع: «تعد جزيرة (شا ريزيدنس الإمارات) جزيرة متكاملة ستوفر أسلوب حياة صحية لقاطنيها وزوارها، وستضم الجزيرة فللاً وشققاً سكينة ومنتجعاً صحياً فندقياً وعيادات صحية وغيرها». وأكد أن هذا المشروع يدعم استراتيجية أبوظبي للسياحة، لاسيما الصحية والعلاجية.

وقال ألیخاندرو باتالر، الشریك المؤسس، نائب رئيس عيادات شا الصحية: «حريصون على تعزيز حضور عيادات شا الصحية في منطقة الشرق الأوسط، لنضع فلسفتنا في الصحة التكاملية والأسس والمفاھیم الخاصة بنا للصحة في خدمة شريحة أوسع من الناس، حيث استكشفنا عشرات المواقع في العالم، سعياً منا إلى إنشاء أوّل جزیرة صحیة متكاملة في العالم».

ومن المتوقع أن تتبوأ «جزیرة شا الإمارات» مكانة مميزة كوجهة مفضلة للراغبين في الاستمتاع بأرقى الخدمات الصحیة المتكاملة، إذ یمكن للمقیمین فيها وزوّارها تبني برامج صحیة معتمدة وفق أسلوب شا الفريد، مع ما توفره المرافق المتعدّدة التي تشملها، والواقعة كلها وسط البیئة منطقة الجرف الساحلية.

وتم اختيار ھذه الواحة الطبیعیة استناداً إلى ما تتمتع به من مناخٍ دافئ، بجانب محيطها الطبیعي الذي يجمع بین غابات الجرف والبحر، ما یجعل منها الموقع المثاليّ للتواصل مع الناس والطبیعة والاستمتاع بالصحة والرفاهية.