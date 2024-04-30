54 مليار دولار قيمة أغلى 10 علامات تجارية في الإمارات

حسونة الطيب (أبوظبي)

ارتفعت القيمة الإجمالية لأغلى عشر علامات تجارية في الإمارات إلى 198 مليار درهم (54 مليار دولار)، وفقاً لقائمة براند فاينانس للعلامات التجارية الـ 50 الأقوى والأعلى قيمة في الدولة للعام 2024، والتي تصدرتها أدنوك بنحو 15.2 مليار دولار من ناحية القيمة، وإي أند الإمارات من ناحية قوة العلامة. ووفقاً للتقرير جاءت «اتصالات من إي آند» في المرتبة الثانية من ناحية القيمة بإجمالي 11.7 مليار دولار، تلتها طيران الإمارات بقيمة 6.6 مليار دولار، ثم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 3.9 مليار دولار، وبنك أبوظبي الأول بقيمة 3.8 مليار دولار.

وجاءت العلامة التجارية لبنك أبوظبي التجاري في المرتبة السادسة بقيمة بلغت 2.9 مليار دولار، تلته علامة إعمار بقيمة 2.6 مليار دولار، ثم دو بقيمة 2.5 مليار دولار، ثم (دبي بي وورلد) بقيمة 2.4 مليار دولار وبنك دبي الإسلامي بقيمة 2.3 مليار دولار. وأشار تقرير براند فاينانس إلى أن قيمة العلامة التجارية لـ«أدنوك» ارتفعت إلى 15.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 7% ليرتفع تصنيفها إلى «AAA»، نظراً لتحسن نقاطها في مؤشر قوة العلامة التجارية، لتصل إلى 80.2 نقطة.

وأكدت براند فاينانس، أن أدنوك، تسعى بشكل ملحوظ لتوسيع وتنويع أعمالها من خلال عمليات استحواذ استراتيجية، من بينها الاستثمار الذي نفذته مؤخراً، باستحواذها على حصة 10.1% في شركة ستوريجا البريطانية، لتوسعة محفظة أعمالها في مجال إدارة الكربون.

وأشارت إلى أن علامة أدنوك هي العلامة التجارية الأقوى في قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط، بفضل جهودها المستمرة لتعزيز مكانتها في قطاع الطاقة عبر التزامها بخفض الانبعاثات، وتوسيع أعمالها وتنويع محفظة استثماراتها، حيث ارتفع تصنيفها من «AA+» في عام 2023 إلى «AAA -»في الوقت الحالي.

ووفقاً لتقرير براند فاينانس، تصدرت «إي آند»، تصنيف العلامات التجارية الأسرع نمواً في قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط، حيث نجحت المجموعة، في تنويع محفظة استثماراتها في أسواق جديدة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، فضلاً عن استثماراتها في التقنيات الناشئة للتحول من شركة اتصالات تقليدية، إلى شركة تكنولوجيا عالمية، ولتصبح العلامة التجارية التكنولوجية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط بارتفاع قدره 52% عن العام الماضي.

وحافظت «إي آند الإمارات»، على مكانتها كأقوى علامة تجارية في جميع القطاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك للعام الرابع على التوالي. كما استحوذت أيضاً، على تصنيف أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات حول العالم، بنحو 89.4 من أصل 100 في مؤشر BSI، لتحقق بذلك التصنيف الريادي (AAA).

وتمكن بنك المشرق، بفضل أدائه المالي القوي واستثماراته في منصة الصيرفة الرقمية «مشرق نيو»، من رفع قيمته التجارية، بنحو 3 أضعاف منذ عام 2021 بنسبة 44٪ إلى 1.4 مليار دولار، ليستحوذ على مرتبة أسرع علامة تجارية مصرفية نمواً في منطقة الشرق الأوسط. كما يحل البنك، في المرتبة 165، ضمن قائمة البنوك الأسرع نمواً في العالم.

كما كانت بيور هيلث جروب، أكبر منصة متكاملة للرعاية الصحية في الإمارات، ضمن الداخلين الجدد في التصنيف، بقيمة تجارية تناهز 434.2 مليون دولار. وتعتبر 2023، بمثابة العام الذي أحدثت فيه الشركة تحولاً كبيراً، حيث حققت نمواً قوياً في إيراداتها والانتهاء من الطرح الأولي العام لها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما زادت الشركة، من حضورها العالمي عبر الاستثمار في أردنت للخدمات الصحية في أميركا، فضلاً عن استحواذها على سيركل هيلث جروب، أكبر مجموعة للرعاية الصحية الخاصة في المملكة المتحدة.

ووفقاً للتقرير تصدرت فلاي دبي قائمة العلامات التجارية الأسرع نمواً في الإمارات نظراً للنمو القوي الذي سجلته الشركة والذي قاد إلى ارتفاع قيمة العلامة بنحو 65% لتصل إلى 260 مليون دولار، وجاءت علامة إي أند في المرتبة الثانية بين الأسرع نمواً بنسبة 52%، ثم المشرق بنسبة 44% ثم العربية للطيران بنسبة 39%، ودي بي وورلد بنسبة 38%، بينما زادت قيمة طيران الإمارات، بنحو 30% إلى 6.6 مليار دولار.

وعضد النمو الذي حققته طيران الإمارات، موقعها كأكثر العلامات التجارية قيمة في قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط، واحتلال المرتبة رقم 4 على الصعيد العالمي. لكن لا يزال في انتظار الشركة، تجاوز القيمة التي كانت عليها قبيل اندلاع فيروس كوفيد19، عند 6.9 مليار دولار.