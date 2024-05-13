"جيس شات"يوفر إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لـ400 مليون مستخدم ناطق بالعربية

كشفت شركة "Core42"، التابعة لشركة "جي 42"، ومزود حلول السحابة السيادية والأمن السيبراني وخدمات الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية، عن إطلاق تطبيق “Jais Chat” وهو برنامج دردشة سهل الاستخدام لنحو 400 مليون مستخدم ناطق بالعربية حول العالم، تم تطويره لتلبية الطلب المتزايد على إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المنطقة.

ويتعرف تطبيق "Jais Chat"، الذي يدعم اللغتين الإنجليزية والعربية، على العديد من اللهجات العربية والفروق الثقافية الدقيقة، ويسهّل الترجمة والتواصل عبر اللغات على نطاق واسع، مدعوما بأحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتم تصميم البرنامج خصيصا لتمكين المتحدثين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم.

ويمنح التطبيق مستخدمي الهواتف المحمولة حلا مريحا، يعزز مستوى الكفاءة، إمكانية الوصول للنظام بسهولة، بالإضافة إلى توفير المساعدة المعززة بالذكاء الاصطناعي أثناء التنقل.

ويعتمد “Jais Chat” على نموذج جيس 30B، النموذج اللغوي الكبير للغة العربية الأكثر كفاءة في العالم، الذي تم تدريبه على مجموعة بيانات واسعة النطاق تضم 126 مليار رمز عربي و251 مليار رمز إنجليزي و50 مليار رمز مميز.

وتوفر الخدمة الجديدة نتائج غير مسبوقة في معالجة اللغة العربية ودقتها ومعالجة اللغة الإنجليزية، وتنافس أفضل نماذج اللغة الإنجليزية ذات الحجم المماثل.

وقال الدكتور أندرو جاكسون، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شركة “Core42”: حظي نموذج جيس بأصداء إيجابية منذ انطلاقه في أغسطس 2023، وشهدنا تطورا مهما في مقاييس الأداء مع إطلاق النموذج الأحدث "جيس 30B" مقارنة بسابقه “جيس 13B”، ومع اعتماد منهجية تركز على اللغة العربية، يعيد جيس رسم ملامح العلاقة بين الأشخاص ثنائيي اللغة مع التكنولوجيا.

وأضاف: نواصل مسيرة التقدم مع تطبيق “Jais Chat” للهاتف المحمول لنمنح الجميع إمكانية الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويفتح تطبيق "Jais Chat" آفاقا جديدة للمنطقة، بدءا من تعزيز وسائل التواصل الحكومية، وصولا إلى تحسين أتمتة خدمة العملاء وتمكين جميع القوى العاملة في مختلف القطاعات.

وسيتم تطوير جيس تشات ليتعامل مع مجموعة جديدة من المهام، بما يشمل معالجة المستندات وإعدادات المستخدم القابلة للتخصيص وإمكانات المحادثة الصوتية، ودعم المؤسسات ونماذج الاشتراك للشركات التي تسعى إلى توفير قدرات وظيفية متقدمة ومخصصة.