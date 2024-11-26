«هواوي» تطلق أوّل هاتف ذكي مزوّد بنظام تشغيل من ابتكارها



بكين(أ ف ب)

كشفت شركة «هواوي» الصينية الثلاثاء، عن أول هاتف ذكي لها مزوّد بنظام تشغيل ابتكرته بشكل كامل، في خطوة مهمة ضمن رغبتها في كسر هيمنة الشركات التكنولوجية الأجنبية الكبرى في القطاع.والنظامان المستخدمان في غالبية الأجهزة المحمولة حالياً في العالم هما «آي او اس» من «آبل»، و«أندرويد» من «جوجل».

لكنّ هواوي المستهدفة بعقوبات أميركية، تسعى إلى عكس هذا الاتجاه، من خلال سلسلة جديدة من الهواتف تحمل اسم Mate 70 («مايت 70»)، ومجهزة بنظام تشغيل خاص بها هو «هارموني او اس نكست».

وقال رئيس قسم المستهلكين في «هواوي» ريتشارد يو، في مؤتمر من المقر الرئيس للشركة في شنتشن (جنوب الصين): «نطرح اليوم مايت 70 المنتظر، أقوى هاتف على الإطلاق».

ويمثل طرح هذا الهاتف نقطة تحوّل رئيسة لـ«هواوي»، التي أصيبت بشلل في مرحلة ما، جراء العقوبات الأميركية التي فُرضت عليها، لكنّها شهدت منذ عامين انتعاشاً في مبيعاتها.

وقال بول تريولو، رئيس قسم السياسات التكنولوجية والصين في الشركة الاستشارية «أولبرايت ستونبريدج»، في حديث إلى وكالة فرانس برس: «إن هذا السعي في الصين للتوصل إلى نظام تشغيل للهواتف المحمولة يكون قابلاً للتطبيق والتطوير، وخارج نطاق سيطرة الشركات الغربية إلى حد كبير، بدا منذ فترة طويلة».

وأضاف أن هاتف هواوي الجديد، المجهز أيضاً بمعالج من الجيل الجديد تم تصميمه وإنتاجه في الصين، يشكل مؤشراً إلى مثابرة شركات التكنولوجيا الصينية.

وسُجّلت طلبات مُسبقة على أكثر من ثلاثة ملايين هاتف «مايت 70»، بحسب منصة المبيعات عبر الإنترنت التابعة لشركة «هواوي»، على الرغم من أن هذا لا يعني بالضرورة أنه تم شراؤها.

وقال الخبير الاقتصادي في «ناتيكسيس» غاري نغ إن: «هارموني أو إس هو أول نظام تشغيل مبتكر من هواوي» ويمثل «إنجازاً تاريخياً في جهود الصين الرامية إلى تقليص اعتمادها على البرامج الغربية».

وعلى عكس الإصدارات السابقة المصممة بدعم «أندرويد»، يستوجب نظام تشغيل هارموني أو إس نكست تكييف التطبيقات معه».

وأثّرت العقوبات الأميركية بشكل كبير على إنتاج هواتف «هواوي»، إذ تمنع المجموعة من استخدام التقنيات والمعدّات الأميركية.

وكانت «هواوي» أكبر شركة مصنّعة للهواتف الذكية في الصين قبل بدء الصراع التكنولوجي بين بكين وواشنطن.

وفي الربع الثالث من العام 2024، مثلت هواوي 16% فقط من المبيعات في السوق الصينية، أي أقل من 11 مليون سلعة مبيعة، بحسب تقرير لـ «كاناليس».

وفي سبتمبر، كشفت الشركة عن أول هاتف محمول في العالم قابل للطيّ ثلاث طيات، مسمى «مايت اكس تي» وبيع بسعر يناهز 2800 دولار.

ويُفترض أن يُطرح«مايت 70» بسعر مقبول أكثر، على غرار سلفه الذي بيع بنحو 750 دولاراً.