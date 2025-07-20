«الفطيم» تستحوذ على نصف «سينومي ريتيل» السعودية

الرياض (رويترز)



قالت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه «سينومي ريتيل»، في بيان، أمس الأحد، إن شركة الفطيم للتجزئة الإماراتية ستتملك حصة تصل إلى 49.95% في الشركة السعودية، في صفقة تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال «667 مليون دولار».

وأضاف البيان أن المساهمين المؤسسين لـ «سينومي ريتيل» وقعوا اتفاقاً لشراء الأسهم مع الفطيم «بسعر يعادل 44 ريالاً سعودياً لكل سهم في الشركة، وذلك من خلال صفقة استحواذ خاصة».

وأشار البيان إلى أن شروط إتمام اتفاق شراء الأسهم تتضمن «إبرام شركة الفطيم للتجزئة والشركة اتفاقية قرض مساهم بمبلغ لا يقل عن 1.3 مليار ريال سعودي» لتعزيز المركز المالي لـ «سينومي ريتيل». وتدير «سينومي ريتيل» منافذ للأغذية وللبيع بالتجزئة، وتدير مجموعة الفطيم عمليات في عدد من القطاعات التي تشمل الخدمات المالية والعقارات والتجزئة.

وقال عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، إن هذه الصفقة تشكل استثماراً أجنبياً مباشراً كبيراً من القطاع الخاص في الإمارات، وتسلط الضوء على ما وصفها بشراكة اقتصادية قوية بين البلدين.

وتسعى السعودية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار رؤية 2030 الرامية لتنويع الموارد الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد الكبير على النفط، وتوسيع نطاق عمل القطاع الخاص في المملكة.