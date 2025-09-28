الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«ميتا» تطلق خدمة «فايبس» للفيديوهات القصيرة المولدة بالذكاء الاصطناعي

«ميتا» تطلق خدمة «فايبس» للفيديوهات القصيرة المولدة بالذكاء الاصطناعي

28 سبتمبر 2025 16:57
28 سبتمبر 2025 16:57

 قررت شركة منصات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الأميركية «ميتا بلاتفورمس» إطلاق خدمة «فايبس» على تطبيق «ميتا أيه آي» ومنصة «ميتا دوت أيه آي»، التي تتيح مشاركة وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي.وأعلن مارك تسوكربيرج، الرئيس التنفيذي لـ «ميتا»، عن إطلاق «فايبس» في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث عرض سلسلة من مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي.
ووفقاً لميتا، فإن المستخدم سيرى في أثناء تصفحه المشاركات الجديدة، مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي من إنتاج صناع المحتوى ومستخدمين آخرين، وبمرور الوقت، ستبدأ خوارزمياتها بعرض محتوى مخصص للمستخدم، كما يمكن للمستخدم إنشاء فيديو من الصفر، أو إعادة تكوين فيديو جديد باستخدام فيديو موجود ضمن المحتوى على حسابه.
وقبل البث يمكن للمستخدم إضافة عناصر مرئية جديدة، وإضافة موسيقى، وتعديل الأنماط، وبعد ذلك، يمكنه نشر الفيديو مباشرة على خدمة «فايبس» أو إرساله عبر الرسائل المباشرة، أو نشره على منصة إنستجرام أو قصص فيسبوك أو ريلز للفيديوهات القصيرة.
وقال ألكسندر وانج، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في «ميتا» في منشور، إن الشركة دخلت في شراكة مع شركتي «ميدجورني» و«بلاك فورست لاب» المتخصصتين في إنتاج صور الذكاء الاصطناعي، لتطوير الإصدار الأولي من فايبس، بينما تواصل ميتا تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

 

المصدر: وام
