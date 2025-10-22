الذهب يواصل التراجع من ذروته القياسية

واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم الأربعاء وسط عمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها القياسي في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع والتي قد تعطي مؤشرات إضافية على مسار خفض أسعار الفائدة.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4113.54 دولار للأوقية عند الساعة 01:15 بتوقيت جرينتش. وكان الذهب قد هوى بأكثر من خمسة بالمئة أمس الثلاثاء، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ أغسطس 2020.

غير أن العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفعت 0.5 بالمئة إلى 4129.80 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 48.29 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1534.44 دولار واستقر البلاديوم عند 1406.76 دولار.