«جي دبليو سي» تفتتح فروعاً جديدة في أبوظبي ودبي والشارقة

أبوظبي (الاتحاد)

تستعرض شركة الخليج للمخازن «جي دبليو سي» خدماتها في قطاع خدمات الطاقة واستراتيجيتها الطموحة لتعزيز مكانتها في مجال الحلول اللوجستية وحلول سلسلة الإمداد في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025».وقال ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «جي دبليو سي»: إن المشاركة في هذا الحدث الدولي تُركّز بشكل رئيسي على الابتكار والتقنية والاستدامة، بما ينسجم مع تطلعات العملاء نحو حلول أكثر كفاءة وموثوقية، ويعزّز من مكانة المجموعة كأحد أبرز مزوّدي الخدمات المتكاملة في قطاع الطاقة في المنطقة.

وأضاف قائلاً: «إن مشاركة «جي دبليو سي» في «أديبك» تتزامن مع تنفيذ استراتيجية توسعية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث افتتحت مؤخراً فروعاً في دبي وأبوظبي والشارقة، ضمن خطتها لتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية وتوسيع نطاق خدماتها المتطورة، كما توفّر الشركة خدماتها حالياً في جميع موانئ الإمارات والبحرين وقطر، مما يعكس قدراتها التشغيلية العالية وشبكتها اللوجستية المتكاملة التي تدعم عمليات الطاقة والنفط والغاز بكفاءة ومرونة».

وأكد كيرنز أن «جي دبليو سي» ستستعرض خلال مشاركتها في الحدث حلولها اللوجستية المبتكرة لصناعة الطاقة العالمية، حيث باتت علامة «جي دبليو سي» التجارية مرادفاً للمرونة والجاهزية والاعتمادية، إذ تواصل تطوير حلول مبتكرة تلبّي احتياجات شركائها في مختلف مراحل سلسلة الإمداد في قطاع الطاقة، وبالتالي فإن مشاركتها في «أديبك 2025» تمثّل منصة مهمة لاستعراض أحدث ابتكاراتها وخدماتها، والتواصل مع قادة الصناعة العالميين، في إطار سعيها الدائم للمساهمة في مستقبل أكثر استدامة وكفاءة لقطاع الطاقة، بما يعزّز مسار النمو والتقدم المشترك.

وتطبّق «جي دبليو سي» أفضل معايير الاستدامة العالمية، حيث تلتزم بقيادة التغيير الإيجابي، وتعزيز الممارسات اللوجستية المسؤولة، والمساهمة في التنمية المستدامة، ومن خلال مبادراتها لتقليل الانبعاثات وتحسين استخدام الطاقة وحلول التخزين الأخضر، فإنها تواصل مواءمة عملياتها مع معايير الاستدامة العالمية ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ومع استمرار نمو الشركة السريع، تبقى السلامة جوهر عمليات «جي دبليو سي» اللوجستية، حيث تُعزّز برامج السلامة الشاملة، والتدريب المستمر، وأنظمة المراقبة المتطورة التزامها الراسخ بحماية الأفراد والأصول والبيئة.