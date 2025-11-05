الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«موانئ أبوظبي» تستعرض حلولها اللوجستية المتكاملة في «أديبك 2025»

«موانئ أبوظبي»
5 نوفمبر 2025 19:01

 
أبوظبي (الاتحاد)
تشارك مجموعة موانئ أبوظبي في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»، مستعرضة أحدث حلولها اللوجستية وتقنياتها المستقبلية، التي تعزز من مكانة إمارة أبوظبي كمركز إقليمي وعالمي رائد في مجالات النقل والتجارة والخدمات البحرية.
وتؤكد المجموعة من خلال مشاركتها التزامها المستمر بتبني الابتكار وتطوير بنية تحتية متقدمة تدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتمكّن شركاءها من توسيع أعمالهم بكفاءة واستدامة.
وأكد جوليان سكيرم، نائب الرئيس التجاري في مجموعة موانئ أبوظبي، أن مشاركة المجموعة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»، تُجسّد حرصها على تعزيز حضورها في أحد أبرز المحافل العالمية المتخصّصة في قطاع الطاقة والنفط والغاز البحري.
وأشار إلى أن هذا الحدث يشكّل منصة مهمة للقاء ممثلي قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والنقل والتخزين والصناعات الداعمة، ضمن منظومة النفط والغاز المتكاملة، بما يسهم في توسيع شبكة علاقات المجموعة وبناء شراكات استراتيجية جديدة.
وأوضح أن أيام المعرض الأربعة مثّلت فرصة للتواصل مع العملاء وتوقيع عدد من الاتفاقيات، إضافة إلى استعراض أبرز شركات المجموعة، التي تضم كيزاد، ونواتوم للملاحة، ونواتوم للوجستيات، ونواتوم للموانئ، بما يعكس تنوع الخدمات التي تقدمها المجموعة ودورها في دعم التجارة العالمية.

