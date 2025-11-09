الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

اقتصاد كوريا الجنوبية يتعافى بشكل طفيف رغم تباطؤ نمو الصادرات

اقتصاد كوريا الجنوبية يتعافى بشكل طفيف رغم تباطؤ نمو الصادرات
10 نوفمبر 2025 01:14

سيؤول (وام)

أظهر اقتصاد كوريا الجنوبية علامات تحسن طفيف مدفوعاً بانتعاش في الإنفاق الاستهلاكي، على الرغم من استمرار التباطؤ في قطاع البناء وتباطؤ نمو الصادرات.
وأفاد معهد التنمية الكوري، في تقييمه الاقتصادي الشهري الأخير، بأن الاقتصاد يتحسن قليلاً، مدفوعاً بالاستهلاك، على الرغم من انكماش الاستثمار في البناء وتباطؤ نمو الصادرات. وأشار تقرير للمعهد بثته وكالة «يونهاب» الكورية للأنباء، إلى أن صادرات أشباه الموصلات، وهي المحرك الرئيسي لشحنات البلاد إلى الخارج، ظلت قوية، محذراً في الوقت ذاته من أن الزخم الإيجابي قد يضعف بسبب تأثير الإجراءات الجمركية الأميركية.
ووفقاً للبيانات الحكومية، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية في أكتوبر بنسبة 3.6% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 59.57 مليار دولار، مسجلة نمواً للشهر الخامس على التوالي، وهو ما يرجع إلى حد كبير، إلى قوة الطلب على أشباه الموصلات.
وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 25.4% على أساس سنوي لتصل إلى 15.73 مليار دولار، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق لشهر أكتوبر، بينما انخفضت صادرات معظم السلع الأخرى بسبب نقص أيام العمل الناجم عن عطلة تشوسوك الممتدة التي وقعت في هذا الشهر من هذا العام. كما سجل رقم أكتوبر تباطؤا عن الارتفاع الذي بلغ 12.7% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.

