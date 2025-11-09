الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

منتدى الإمارات - تشاد للاستثمار والتجارة ينطلق اليوم في أبوظبي

منتدى الإمارات - تشاد للاستثمار والتجارة ينطلق اليوم في أبوظبي
10 نوفمبر 2025 01:14

أبوظبي (وام)

تنطلق اليوم في أبوظبي أعمال منتدى الإمارات - تشاد للاستثمار والتجارة بحضور أكثر من 2000 مشارك، ووزراء ومسؤولين ومستثمرين وعدد من الوفود الرسمية برئاسة رؤساء حكومات أفريقية.
 ويأتي تنظيم المنتدى في إطار تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد، حيث يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والأعمال الزراعية والخدمات اللوجستية.
ويتناول المنتدى سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ومناقشة الفرص الواعدة في قطاعات الموارد المعدنية والطاقة والتطوير المسؤول للشركات والشراكات وسلاسل القيمة الزراعية والغذائية، إلى جانب مشروعات المياه والكهرباء والبنية التحتية والتمويل التنموي واسع النطاق وممرات النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك السكك الحديدية والموانئ والخطوط الجوية، فضلاً عن التحول الرقمي وتطوير شبكات الألياف والخدمات الرقمية وتنمية رأس المال البشري والتعليم.
كما يشهد المنتدى إطلاق الخطة الوطنية للتنمية - تشاد 2030 رسمياً من الإمارات تحت عنوان «تشاد كونيكشن 2030» .

