اقتصاد

«أدنيك» تعلن «إمستيل» شريك لقطاع المعادن والتصنيع في «اصنع في الإمارات 2026»

21 ابريل 2026 17:33


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «أدنيك» مجموعة «إمستيل» شريكاً لقطاع المعادن والتصنيع خلال النسخة الخامسة من «اصنع في الإمارات 2026».
تؤكد هذه الشراكة مكانة مجموعة «إمستيل» ودورها الحيوي بوصفها ممكناً رئيساً لنمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مرونته، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، بما يدعم ترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعة المتقدمة.
وتنظم مجموعة أدنيك، إحدى شركات «مدن»، فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدنوك، وذلك في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل.
وتستعرض مجموعة «إمستيل»، بصفتها الشريك لقطاع المعادن والتصنيع، حلولها المتقدمة والمستدامة في مجال صناعة الحديد والصلب، من خلال منصة متكاملة تسلّط الضوء على قدراتها التشغيلية المتطورة ومنظومتها المبتكرة في قطاعي الحديد والصلب.
وتأتي هذه المشاركة دعماً لمستهدفات الحدث الرامية إلى ترسيخ التصنيع المحلي، وتسريع وتيرة الابتكار، ودعم النمو الصناعي المستدام، بما يعزز دور المجموعة ممكناً رئيساً لمنظومة صناعية أكثر تنافسية وجاهزية للمستقبل، ويسهم في دفع مسيرة التحول الصناعي في دولة الإمارات.
ويؤدي قطاع المعادن والتصنيع، باعتباره واحداً من 12 قطاعاً إستراتيجياً ضمن «اصنع في الإمارات 2026»، دوراً محورياً في إبراز القدرات الصناعية المتقدمة لدولة الإمارات ويعكس تطور الابتكار في قطاع التصنيع من خلال عرض أحدث تقنيات إنتاج المعادن، وعمليات التصنيع المستدامة، ودمج الحلول التكنولوجية المتقدمة ضمن منظومات الإنتاج، بما يعكس التزام الحدث بترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للمنتجات الصناعية عالية الجودة.
وتشارك مجموعة «إمستيل» في سلسلة من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى على مدار أيام الحدث، وتسهم قياداتها في مناقشة قضايا محورية تشمل الشراكات الصناعية، والاستدامة، والتكامل الإقليمي، وتسلط الضوء على مكانتها كأحد أبرز رواد الصناعة الوطنية، وإسهاماتها النوعية في دعم أجندة التنمية الصناعية في الدولة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات في قطاعي الصلب والتصنيع.
وتواصل «إمستيل»، بالاعتماد على أحدث التقنيات ونموذج تشغيلي متكامل، تقديم منتجات عالية الجودة من الصلب ومواد البناء لقطاعات حيوية عالمياً، تشمل البناء والطاقة والهندسة، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار الصناعي والتعاون الاستراتيجي.

 


 

