الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
اقتصاد

3.39 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

اللون الأخضر يعود إلى شاشات التداول في أسواق الأسهم المحلية (الاتحاد)
22 ابريل 2026 02:19

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

عاد اللون الأخضر لشاشات التداول في أسواق الأسهم المحلية لتعوض جزء من الانخفاضات التي حدثت في الأيام السابقة. 
واستهلّت مؤشرات الأسواق في أبوظبي ودبي التعاملات على ارتفاع جيد، لكن حدة الارتفاعات تراجعت بشكل نسبي قرب نهاية التعاملات، لتعكس ترقباً للمستجدات بشأن الأوضاع الحالية في المنطقة.
ونجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في الإغلاق على ارتفاع بنسبة 0.19% ليضيف 19.39 نقطة إلى مكاسبه ويغلق عند مستوى 9861.11 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة تقارب 0.27%، وبنحو 16.17 نقطة عند 5878.28 نقطة.
وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 1.38 مليار درهم لتسجل 2.835 تريليون درهم، في حين ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 2.015 مليار درهم لتصل إلى 965.131 مليار درهم، لتتجاوز المكاسب السوقية الإجمالية خلال اليوم نحو 3.39 مليار درهم.
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 2.2 مليار درهم بعد تداول 1.084 مليار سهم خلال 43 ألفاً و883 صفقة. 
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.307 مليار درهم، شملت ما يزيد على 708.61 مليون سهم عبر 24075 صفقة. وتصدّر سهم «ألفا ظبي القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 297.3 مليون درهم. وجاء سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 390.95 مليون سهم.
وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 3.35% إلى 7.39 درهم و«الدار» بنسبة 1.2% إلى 8.37 درهم. 

سوق دبي

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 894 مليون درهم، بعد التعامل على 376.37 مليون سهم، من خلال تنفيذ 19808 صفقات. وشهد السوق ارتفاع أسهم 29 شركة مقابل انخفاض أسهم 16 شركة وثبات أسهم 12 شركة أخرى.
وتصدّرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «اكتتاب القابضة» بنسبة 14.77% إلى 0.466 درهم، وتلاه «الفردوس القابضة» بنسبة 14.17% إلى 0.306 درهم، ثم «أجيليتي للمخازن العمومية» بنسبة 7.74% إلى 1.67 درهم. كما تضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كل من: «إعمار العقارية» بنسبة 0.31% إلى 12.68 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 1.31% إلى 15.4 درهم. كما ارتفعت أسهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.57% إلى 0.772 درهم.

أبوظبي
الدار العقارية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
الاستثمار
الأسهم المحلية
إعمار العقارية
دبي
سوق دبي المالي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©