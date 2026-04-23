الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«دوبيزل» تُطلق منصة «تروإستميت» لتقدير أسعار العقارات بدعم الذكاء الاصطناعي

10.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
23 ابريل 2026 10:52


دبي (الاتحاد) أعلنت منصة دوبيزل عن إطلاق أداة «تروإستيمت»، لتقدير أسعار العقارات بالاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي، والتي طوّرتها «بيوت» بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وقالت الشركة في بيان لها إن هذه الأداة تهدف إلى تمكين البائعين والمُلّاك والمشترين والمستأجرين والمهنيين العقاريين من الوصول إلى فهم دقيق وموثوق للقيم السوقية الحقيقية في مختلف مناطق دبي، مشيرة إلى أنه ومن خلال توفير بيئة قائمة على بيانات موثقة وطلبات حقيقية، تسهم دوبيزل في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية آمنة على مستوى العالم، حتى في ظل التحديات الإقليمية.

وأوضحت الشركة أن توسيع نطاق «تروإستيمت» ليشمل منصة دوبيزل، يمثّل خطوة تدعم مستهدفات استراتيجية قطاع العقارات في دبي لعام 2033، والتي ترتكز على الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات.

ووفقاً لبيانات المنصة حتى 13 أبريل 2026، تواصل السوق العقارية في الإمارات إظهار مرونة قوية، حيث تجاوز عدد مشاهدات العقارات في دبي 17 مليون مشاهدة، مع استقرار ملحوظ في الأسعار.

كما أن الأداة، التي حققت نسبة استخدام تتجاوز 65% على منصة بيوت، تسهم في تمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات مبنية على رؤية طويلة الأمد بدلاً من التأثر بالتقلبات قصيرة المدى.

وقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لدوبيزل والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تُعد الشفافية إحدى الركائز الأساسية في استراتيجيتنا، ويجسّد «تروإستيمت» دور البيانات في تمكين المستخدمين وتعزيز وضوح السوق. ومع إطلاق الخدمة على دوبيزل، نتيح لشريحة أوسع من المستخدمين الوصول إلى تقديرات دقيقة للقيم السوقية، بما يدعم اتخاذ قرارات عقارية مدروسة وأكثر وعياً». وتعتمد الأداة على بيانات موثّقة لإنشاء تقارير مخصّصة باستخدام معرفات العقار مثل سند الملكية أو سند «عقود» أو رقم هيئة كهرباء ومياه دبي.

