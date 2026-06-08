شراكة بالرمز بين «الاتحاد للطيران» و«تاروم» الرومانية



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «الاتحاد للطيران»، مع «تاروم»، الناقل الوطني لجمهورية رومانيا، اتفاقية شراكة بالرمز تربط ضيوف الاتحاد حول العالم برومانيا وأوروبا الشرقية، كما تربط المسافرين من رومانيا بأبوظبي، مقر «الاتحاد للطيران» وبوابتها إلى شبكتها العالمية.

تم توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في ريو دي جانيرو.

وبموجب هذه الشراكة، يمكن لضيوف «الاتحاد للطيران» حجز تذكرة واحدة على رحلات «تاروم» من بوخارست إلى ست مدن في رومانيا، وهي: بايا ماري، وكلوج نابوكا، وياش، وأوراديا، وسوتشيفا، وتيميشوارا، إضافة إلى أربع عواصم في أوروبا الشرقية هي: بلغراد، وبودابست، وكيشيناو، وصوفيا، كما يمكن للمسافرين القادمين من رومانيا الوصول إلى أبوظبي من بوخارست عبر خدمة الاتحاد الجديدة.

وتدعم هذه الاتفاقية إطلاق خدمة الاتحاد الجديدة بين أبوظبي وبوخارست في 17 ديسمبر 2026، والتي ستمكّن الضيوف من السفر بتذكرة واحدة بين بوخارست ووجهات أخرى ضمن شبكة الاتحاد، مع إمكانية شحن الأمتعة إلى وجهتها النهائية.

وبالنسبة للضيوف المسافرين من رومانيا، تفتح اتفاقية الشراكة بالرمز آفاقاً جديدة للوصول إلى أبوظبي، واكتشاف معالمها.

ومن أبوظبي يمكن للضيوف مواصلة رحلاتهم مع الاتحاد إلى وجهات في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، وأستراليا.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في «الاتحاد للطيران»، إن شركة تاروم تُعزّز حضور الاتحاد في أوروبا الشرقية، فهي شركة طيران وطنية راسخة بخبرة تزيد على سبعة عقود في مجال الطيران الأوروبي، وتملك شبكة خطوط طيران قوية تغطّي رومانيا والمنطقة المحيطة بها، ويُتيح لنا إطلاق هذه الاتفاقية دخول سوق سريعة النمو بقوة حقيقية، قبل إطلاق رحلاتنا الخاصة إلى بوخارست.

من جهته، قال ميرسيا نيكولاي كوتوروس، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «تاروم»، إن هذه الاتفاقية تُوسع نطاق «تاروم» الدولي، وتُوفر للمسافرين رحلة ربط جديدة بين بوخارست وأبوظبي، كما تُعزز الروابط بين رومانيا والشرق الأوسط، وتدعم النمو المستمر لشبكتنا، وتُشجع التبادل الثقافي والاقتصادي بين بلدينا.

وبانضمام «تاروم»، باتت شبكة شركاء «الاتحاد للطيران» تضم 47 شركة طيران بموجب اتفاقيات الشراكة بالرمز، وأكثر من 130 شركة طيران شريكة بموجب اتفاقيات الربط بين الرحلات، وهي الأكبر بين شركات الطيران غير المنضمة إلى تحالفات، مما يتيح للمسافرين الوصول إلى أكثر من 350 وجهة حول العالم بتذاكر فردية أو شاملة.