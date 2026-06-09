الدولار يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوى في شهرين

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، عند 100.03 نقطة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليظل قريباً من أعلى مستوى له في شهرين والمسجل أمس عند 100.21 نقطة، في وقت حافظ فيه الدولار على مكاسبه أمام معظم العملات الرئيسية.

وسجل اليورو 1.1528 دولار، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3335 دولار، بانخفاض يقارب 0.05% لكل منهما في التعاملات الآسيوية، بعد أن لامسا أدنى مستوياتهما في شهرين خلال الجلسة السابقة.

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.7039 دولار أميركي، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5804 دولار أميركي، كما انخفض الين الياباني إلى 160.295 مقابل الدولار، مواصلاً التذبذب حول مستوى 160 يناً للدولار.

في المقابل، استقر اليوان في التعاملات الخارجية عند 6.7857 مقابل الدولار.