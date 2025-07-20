جديد "تشات جي بي تي".. وكيل ذكاء اصطناعي متعدد المهام

أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية أوبن أيه.آي وكيل ذكاء اصطناعي عام جديد على منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الشهيرة تشات جي.بي.تي، والذي قالت الشركة إنه يستطيع إكمال مجموعة واسعة متنوعة من المهام التي تتم على أجهزة الكمبيوتر بدلا من المستخدمين.

وأضافت تشات جي.بي.تي أن الوكيل يستطيع تصفح جدول مهام المستخدم بشكل آلي وإنتاج عروض تقديمية وعروض شرائح قابلة للتحرير وتشغيل التعليمات البرمجية.

ما هي مهام وكيل تشات جي بي تي؟

تجمع الأداة، المسماة بوكيل تشات جي.بي.تي، بين العديد من إمكانيات أدوات وكيل الذكاء الاصطناعي السابقة من أوبن أيه.آي، بما في ذلك خاصية أوبيتور لتصفح مواقع الويب، بالإضافة إلى خاصية ديب ريسيرش التي تقوم بتجميع المعلومات من عشرات مواقع الويب في تقرير بحثي موجز.

وتقول أوبن أيه آي، إن المستخدمين سيتمكنون من التفاعل مع الوكيل بمجرد توجيه بلغة طبيعية عبر شات جي.بي.تي. وتم إطلاق وكيل شات جي.بي.تي لمشتركي خطط أوبن أيه.آي برو وأوبن أيه.آي بلس وتيم.

"وضع الوكيل"



لتفعيل الأداة، يمكن للمستخدمين اختيار "وضع الوكيل" من قائمة أدوات تشات جي.بي.تي. ويمثل إطلاق وكيل شات جي.بي.تي أحدث محاولة من الشركة لتحويل منصة الذكاء الاصطناعي إلى منتج وكيل قادر على اتخاذ الإجراءات وتفويض المهام للمستخدمين، بدلا من مجرد الإجابة على الأسئلة.

في السنوات الأخيرة، كشفت شركات وادي السيليكون، بما في ذلك أوبن أيه.آي وجوجل بيرلكيستي عن عشرات وكلاء الذكاء الاصطناعي التي وعدت بطرحها. ومع ذلك، أثبت الوكلاء في إصداراتها المبكرة صعوبة التعامل مع المهام المعقدة، وتبدو أقل جاذبية كمنتجات من الرؤية النهائية التي يطرحها المدراء التنفيذيون في مجال التكنولوجيا حول وكلاء الذكاء الاصطناعي.