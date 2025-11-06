خرائط جوجل تتحدث إليك.. وتجيبك أثناء القيادة!

في خطوة جديدة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في تجربة التنقل اليومية، أعلنت شركة جوجل عن إطلاق تحديث ذكي لتطبيق "جوجل مابس" يُدخل مساعدها القوي "جيميني" مباشرة داخل التطبيق، ليحوّل تجربة القيادة والملاحة إلى تجربة تفاعلية أكثر ذكاء وسلاسة.





بات بإمكان المستخدمين الآن طرح الأسئلة على جيميني أثناء القيادة، سواء حول أماكن على الطريق أو حتى مواضيع عامة مثل الأخبار والرياضة، دون الحاجة إلى لمس الشاشة، مما يجعل الاستخدام أكثر أمانًا وسهولة. كما يمكن للسائقين الطلب من "جيميني" تنفيذ مهام مثل إضافة مواعيد إلى التقويم أو الإبلاغ عن الحوادث المرورية، بينما يقوم التطبيق بإرسال تنبيهات استباقية عن الازدحامات أو العوائق على الطريق.

ومن أبرز الإضافات الجديدة، اعتماد جيميني على بيانات Street View لتقديم إرشادات أكثر واقعية؛ فبدلاً من الجمل التقليدية مثل "انعطف يمينًا بعد 500 قدم"، سيشير النظام إلى معالم بارزة مرئية كالمطاعم ومحطات الوقود والمباني الشهيرة لتسهيل التعرف على الاتجاهات أثناء القيادة.

ووفقاً لجوجل، يقوم جيميني بمراجعة بيانات أكثر من 250 مليون موقع مع صور Street View لتحديد المعالم الأوضح والأكثر إفادة للمستخدمين.

ووفقاً لموقع "تك كرانش"أضافت الشركة ميزة مبتكرة بالتعاون بين Google Lens وجيميني، تتيح للمستخدم توجيه الكاميرا نحو أي موقع أو معلم وطرح أسئلة مثل "ما هذا المكان؟ ولماذا هو مشهور؟"، ليحصل على إجابة فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.





وسيبدأ إطلاق المزايا الجديدة تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة على أنظمة iOS وAndroid، مع دعم Android Auto قريبًا. وستكون تنبيهات المرور متاحة أولاً لمستخدمي Android في الولايات المتحدة، بينما ستُطرح ميزة الملاحة عبر المعالم ودمج Lens مع جيميني في وقت لاحق من هذا الشهر.





إسلام العبادي(أبوظبي)