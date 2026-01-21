الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

ميزة جديدة في تشات "جي بي تي" لحماية المستخدمين الصغار

ميزة جديدة في تشات "جي بي تي" لحماية المستخدمين الصغار
21 يناير 2026 11:47

أعلنت شركة "أوبن إيه أي" عن إطلاق ميزة جديدة في تشات "جي بي تي" تعتمد على التنبؤ بعمر المستخدم، بهدف حماية القُصّر وفرض قيود تلقائية على المحتوى الذي يمكنهم الوصول إليه.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف العالمية حول تأثير روبوتات الدردشة على الأطفال والمراهقين.
 
كيف تعمل ميزة «توقع العمر»؟

وفقاً لموقع "تك كرانش" تعتمد الميزة الجديدة على خوارزمية ذكاء اصطناعي تقوم بتحليل مجموعة من الإشارات السلوكية وحسابات المستخدمين لتقدير العمر.

تشمل هذه الإشارات العمر الذي يصرّح به المستخدم عند التسجيل، ومدة إنشاء الحساب، وأوقات النشاط المعتادة على المنصة. وعند تحديد أن الحساب يعود لمستخدم دون 18 عامًا، تُفعّل فلاتر صارمة لحمايته من المحتوى غير المناسب.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء
