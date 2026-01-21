ميزة جديدة في تشات "جي بي تي" لحماية المستخدمين الصغار

أعلنت شركة "أوبن إيه أي" عن إطلاق ميزة جديدة في تشات "جي بي تي" تعتمد على التنبؤ بعمر المستخدم، بهدف حماية القُصّر وفرض قيود تلقائية على المحتوى الذي يمكنهم الوصول إليه.





وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف العالمية حول تأثير روبوتات الدردشة على الأطفال والمراهقين.



كيف تعمل ميزة «توقع العمر»؟



وفقاً لموقع "تك كرانش" تعتمد الميزة الجديدة على خوارزمية ذكاء اصطناعي تقوم بتحليل مجموعة من الإشارات السلوكية وحسابات المستخدمين لتقدير العمر.



تشمل هذه الإشارات العمر الذي يصرّح به المستخدم عند التسجيل، ومدة إنشاء الحساب، وأوقات النشاط المعتادة على المنصة. وعند تحديد أن الحساب يعود لمستخدم دون 18 عامًا، تُفعّل فلاتر صارمة لحمايته من المحتوى غير المناسب.



