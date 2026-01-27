الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

أبل تعلن تحديث سيري بدعم "جيميني"

أبل تعلن تحديث سيري بدعم "جيميني"
27 يناير 2026 14:42

أعلنت شركة أبل خططها لإطلاق نسخة جديدة من مساعدها الصوتي سيري في النصف الثاني من فبراير المقبل، باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي "جيميني" التابعة لشركة جوجل، وفقًا لموقع "تك كرانش".


وذكر التقرير، نقلًا عن الصحفي مارك غورمان في وكالة بلومبرغ، أن تحديث سيري المرتقب سيكون أول نسخة تحقق الوعود التي كشفت عنها أبل في يونيو 2024، إذ سيمكن المساعد الصوتي من تنفيذ مهام متقدمة بالاستفادة من بيانات المستخدم الشخصية والمحتوى الظاهر على الشاشة.

 

ومن المتوقع أن تتميز هذه النسخة بأسلوب محادثة أكثر طبيعية يشبه برامج الدردشة مثل تشات جي بي تي، وقد تعمل مباشرة على البنية السحابية لشركة جوجل.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن أبل تواجه تحديات في إعادة ضبط استراتيجيتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبل
شركة أبل
