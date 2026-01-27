أبل تعلن تحديث سيري بدعم "جيميني"

أعلنت شركة أبل خططها لإطلاق نسخة جديدة من مساعدها الصوتي سيري في النصف الثاني من فبراير المقبل، باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي "جيميني" التابعة لشركة جوجل، وفقًا لموقع "تك كرانش".



وذكر التقرير، نقلًا عن الصحفي مارك غورمان في وكالة بلومبرغ، أن تحديث سيري المرتقب سيكون أول نسخة تحقق الوعود التي كشفت عنها أبل في يونيو 2024، إذ سيمكن المساعد الصوتي من تنفيذ مهام متقدمة بالاستفادة من بيانات المستخدم الشخصية والمحتوى الظاهر على الشاشة.

ومن المتوقع أن تتميز هذه النسخة بأسلوب محادثة أكثر طبيعية يشبه برامج الدردشة مثل تشات جي بي تي، وقد تعمل مباشرة على البنية السحابية لشركة جوجل.





وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن أبل تواجه تحديات في إعادة ضبط استراتيجيتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي.