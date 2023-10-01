حسن حمزة.. «قدر المسؤولية»

مراد المصري (دبي)



خطف حسن حمزة حارس شباب الأهلي نجومية «الجولة الرابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما أسهم بتصدياته الحاسمة في قيادة فريقه إلى الفوز على الوحدة 3-1، والحفاظ على «السجل المثالي»، بالوصول إلى «النقطة 12»، متساوياً مع العين، في مقدمة الترتيب.

وكانت المسؤولية كبيرة على حسن حمزة، بعد إعلان إصابة زميله الحارس الأول ماجد ناصر، والحديث عن محاولة «الفرسان» التعاقد مع حارس آخر، إلا إدارة الفريق وضعت كامل ثقتها بالحارس الذي كانت له مساهمة في حصد لقب الدوري في الموسم الماضي أيضاً، وأثبت مرة أخرى أمام «العنابي» أنه على «قدر المسؤولية»، خصوصاً أن الوحدة سدد 10 مرات على المرمى بحسب إحصائيات اللقاء.

ويبلغ حسن حمزة «28 عاماً»، وصبر طويلاً لينال فرصة المشاركة أساسياً، بعدما أمضى عدة مواسم خياراً ثانياً، قبل أن يرتفع عدد مشاركاته في الدوري خلال الموسم الماضي إلى 16 مباراة، فيما سيكون الآن مطالباً بإكمال الموسم «الحارس الأول» لشباب الأهلي، علماً أنه خاض 51 مباراة إجمالاً في «دوري المحترفين» خلال مشواره.

ونال حسن حمزة إشادة خاصة من مدرب الفريق المنافس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي رأى أن تصدياته مثلت الفارق في المواجهة التي جاءت حافلة بالفرص من الفريقين، وأنه يستحق أن يكون الحارس الأول لمنتخبنا الوطني.