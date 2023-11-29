انتخاب خوري عضواً في «تنفيذي» الاتحاد الدولي لـ «الكيك بوكسينج»

أبوظبي (الاتحاد)



حقق اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج إنجازاً مهماً في مسار رحلته المتميزة على الصعيد الرياضي الدولي، وذلك بفوز علي خوري عضو مجلس إدارته بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، في خطوة مهمة من خطوات الاتحاد، وجهوده الكبيرة لتعزيز حضوره في المشهد العالمي لرياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج، ما يمثل مكسباً مهماً لرياضة الإمارات.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج التي جرت بالتزامن مع منافسات بطولة العالم للكيك بوكسينج التي أقيمت في مدينة البوفيرا البرتغالية، حيث شهدت انتخابات الدورة الأولمبية الجديدة للاتحاد الدولي «الواكو» 2023-2027، وأسفرت نتائجها عن فوز البطل العالمي السابق الأيرلندي روي بيكر برئاسة الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج بأغلبية 47 صوتاً.



ونجح مرشح اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج علي خوري في الفوز بانتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، في مكسب مهم لرياضة الكيك بوكسينج الإماراتية، وإنجاز جديد لاتحاد اللعبة الذي يواصل جهوده ومساعيه الكبيرة للارتقاء بالكيك بوكسينج، وفق خطط واستراتيجيات هادفة لنشر ثقافة اللعبة، وتطوير قاعدتها، وتمكينها لتعزيز حضورها وتنافسها في البطولات العالمية والقارية.

وقال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: بداية يسرني أن أتقدم بالتهنئة والتبريكات لروي بيكر. بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، متمنين له التوفيق في قيادة مسيرة اللعبة لأعلى مراتب التفوق والنجاح.

وأضاف: نبارك فوز مرشح الإمارات علي خوري بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، ما يؤكد المكانة المهمة التي قطعها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، في خططه وبرامجه المتنوعة ومحاوره الداعمة لتطوير منظومة اللعبة، والمساهمة في مشهد صناعة القرار الرياضي الدولي، بجانب تعزيز حضور الكفاءات والكوادر الإدارية في الاتحادات القارية والدولية، تأكيداً لإمكانات أبناء الإمارات، ودورهم الفاعل في تحقيق الإضافة والنجاح في شتى المناصب، وبمختلف المجالات.

وقال: سعداء بهذا النجاح المهم ونحرص لتحقيق إضافة مهمة لمسيرة تطوير الكيك بوكسينج الدولي، وخدمة تطلعات رياضيي الكيك بوكسينج في المنطقة والإمارات، مشيداً بالمكتسبات المهمة التي تحققها المواي والكيك بوكسينج عالمياً، وهي دلالة على مكانة الإمارات وريادتها بجانب الخطط الفاعلة لاتحاد اللعبة الذي يسعى طامحاً للوقوف في المراتب المتقدمة.