مدرب أستراليا ينتقد توقيت كأس آسيا!

ملبورن (رويترز)

انتقد جراهام أرنولد مدرب أستراليا توقيت كأس آسيا لكرة القدم التي ستنطلق في شهر يناير المقبل، قائلاً إنه يناسب أكثر المنتخبات العربية، ويتسبب في مشاكل لدول أخرى لديها عدد كبير من اللاعبين المحترفين في أوروبا.

وتجبر لوائح الاتحاد الدولي «الفيفا» الأندية على السماح للاعبيها بالمشاركة في البطولة القارية التي ستقام في قطر في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير، لكن أرنولد قال إن بعض لاعبي فريقه يتعرضون لضغوط من أنديتهم الأوروبية لعدم المشاركة في البطولة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي.

وقال أرنولد للصحفيين في سيدني: «أرغب من الاتحاد الآسيوي أن يراجع بجدية توقيت كأس آسيا في يناير، لأنه يناسب دول الشرق الأوسط أكثر، ربما يعاني هاجيمي مورياسو في اليابان ويورجن كلينسمان في كوريا الجنوبية من نفس المشكلة التي نواجهها مع الأندية في الوقت الحالي لأن جميع أولادنا يلعبون في أوروبا».

وضمت تشكيلة أرنولد الأخيرة المؤلفة من 23 لاعباً لمباراة في تصفيات كأس العالم أمام المنتخب الفلسطيني 19 لاعباً محترفاً في أوروبا.

وقال أرنولد إنه لا يزال يجري محادثات مع الأندية الأوروبية لترك اللاعبين للمشاركة في كأس آسيا.

ومن المقرر أن يتجمع فريقه في قطر في الأول من يناير، مما يعني أن البعض قد يغيب عن ما يصل إلى ثماني مباريات للأندية في منتصف موسم مسابقات الدوري الأوروبية إذا وصل المنتخب الأسترالي إلى النهائي.

ومع ذلك، قال أرنولد إنه يتوقع فوز أستراليا بطلة 2015 بكأس آسيا، وهو تصريح أطلقه أيضاً في الفترة التي سبقت بطولة 2019 في الإمارات حين انتهى مشوار الدفاع عن لقبه في دور الثمانية، لكن تشكيلته الحالية أقل خبرة من مثيلتها في 2019 والتي ورثها إلى حد كبير من المدرب السابق بيرت فان مارفيك، بعد خروج أستراليا من دور المجموعات في كأس العالم 2018 في روسيا.