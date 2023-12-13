جيرالدس: بني ياس قادر على تحسين ترتيبه في الدوري

معتصم عبدالله (دبي)



قطع البرتغالي فرانسيكسو جيرالدس لاعب وسط بني ياس، بقدرة فريقه على تحسين وضعه الحالي في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد التراجع إلى «المركز الثامن» برصيد 13 نقطة، عقب الخسارة في مباراة «الجولة العاشرة» أمام مضيفه البطائح 1-2، وقبل المواجهة المرتقبة أمام ضيفه شباب الأهلي غداً في انطلاق «الجولة 11» على ملعب «السماوي» بالعاصمة أبوظبي.

وقال جيرالدس في تصريحات لـ «الاتحاد»: «أعتقد أننا نعاني دفاعياً في الفترة الأخيرة، ونستقبل العديد من الأهداف، لكننا نتدرب بشكل مكثف لعلاج هذه المشاكل، وشاهد الجميع كيف نجاح الفريق في صناعة العديد من فرص التسجيل في المباريات الأخيرة، وهذه نقطة إيجابية، لأن الفشل في صناعة الفرص يدعو إلى القلق بصورة أكبر من استقبال الأهداف».

واستقبلت شباك بني ياس 20 هدفاً في الجولات العشر الماضية لمشوار «دوري أدنوك للمحترفين»، من بينها 6 أهداف في آخر مباراتين، بالخسارة أمام الجزيرة 1-4، والبطائح 1-2، في الوقت الذي سجل فيه «السماوي» 14 هدفاً، ليكون رابع أضعف هجوم في الدوري.

وحول تأثير النتائج الأخيرة على مركز «السماوي» في الترتيب العام، أوضح جيرالدس: «لا نفكر في السباق على المراكز الأولى في الوقت الحالي، لأن هناك العديد من الفرق القوية التي تتنافس على الصدارة، مثل الوصل وشباب الأهلي والعين».

وأضاف: «تركيزنا الأساسي على وضعنا في جدول الترتيب، وعلى الفرق التي تنافسنا في هذه الفترة من الموسم، لأن هذه المباريات تهمنا بشكل أكبر، ويجب أن نقاتل لنظفر بنقاطها الكاملة».

وتعليقاً على موسمه الأول مع بني ياس، بعد انضمامه في «الميركاتو الصيفي»، ليكون ثالث صفقات الجانب بعد الألباني تاولانت سيفيري، والفرنسي يوسف نياكاتي، قال لاعب الوسط البرتغالي: «الأمور كانت صعبة في أول شهرين، نظراً لظروف الطقس الحار جداً، وبالطبع لم أكن معتاداً على اللعب، في ذلك المناخ المعقد، لكن بمرور الوقت، وبتحسن درجات الحرارة أصبحت أكثر تأقلما وقدمت أداءً أفضل من بداية الموسم، وأنا استمتع الآن باللعب والمباريات والدوري التنافسي».

وشارك جيرالدس صاحب الـ 28 عاماً، والمنتقل لبني ياس قادماً من أوستيريال البرتغالي، في 12 مباراة مع «السماوي» في الدوري، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بمعدل 759 دقيقة، من بينها 10 مباريات الدوري «8 لقاءات أساسياً ومباراتان بديلاً»، وأسهم في صناعة ثلاثة أهداف لفريقه.

وحول فرص استمراره مع الفريق، قال جيرالدس: «لا أستطيع أن أتكهن بما يحدث في الموسم المقبل، خصوصاً أن عقدي الحالي مع النادي يمتد لسنة واحدة فقط»، لافتاً الى أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في «دوري أدنوك للمحترفين» أسهمت في ارتفاع المستوى».

وبعيداً عن أجواء الدوري والمباريات التنافسية، عبر جيرالدس لاعب وسط «السماوي» عن سعادته بأجواء العاصمة، وقال: «أبوظبي مدينة هادئة ومنظمة، وأنا أستمتع بكل يوم فيها».