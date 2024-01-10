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الرياضة

راشد الظاهري يُدشن الموسم الجديد في حلبة ياس

راشد الظاهري يُدشن الموسم الجديد في حلبة ياس
10 يناير 2024 15:30

أبوظبي (الاتحاد)

يبدأ البطل الإماراتي راشد الظاهري سائق الفورمولا- 4، عامه وموسمه الثاني في السباقات على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، من 12 إلى 14 يناير الجاري.
واستعداداً للجولة الأولى، قال الظاهري: «السباق الافتتاحي سيحدد مسار موسم مثير سيشهد منافسة شرسة مضمونة بين أفضل السائقين في العالم الذين هم جميعاً نجوم محتملون وسائقون مستقبليون لسباقات الفورمولا-1».
وأضاف: «بعد مشاركتي الناجحة في البطولة في الموسم الماضي، أتطلع إلى بداية قوية على أرضي خلال السباق الأول هذا الأسبوع سعياً لتحقيق هدفين هذا الموسم، الهدف الأول هو تحقيق المزيد من منصات التتويج وتصنيف أعلى مقارنة بالعام السابق، والثاني هو تجميع المزيد من الخبرة في مختلف الحلبات حول العالم، والتي ستساعدني في صقل وتشكيل مهاراتي الفنية». 

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وسينافس الظاهري في سباقات الفورمولا- 4 واسع النطاق مع فريق بريما في عام 2024، بما في ذلك بطولة الفورمولا- 4 الإيطالية وبطولة «اليوروفورمولا-4». إن الموسم الناجح على هذا المستوى سيقوده منطقياً إلى سباقات الفورمولا الإقليمية والفورمولا-3 في المستقبل القريب، وهي مراحل يجب القيام بها قبل الوصول إلى قمة رياضة السيارات الميكانيكية سباقات الفورمولا-1.
شارك الظاهري البالغ من العمر 15 عاماً للمرة الأولى في المنافسة في مايو من العام الماضي، وحقق نتائج ممتازة، حيث صعد على منصة التتويج ثلاث مرات وفاز في سباق سيبانج بماليزيا في بطولة جنوب شرق آسيا للفورمولا- 4.
وشهد الموسم الماضي مشاركة الظاهري في 37 سباقاً، إضافة إلى 45 يوماً اختبارياً، وباعتباره أصغر سائق على حلبات السباقات العالمية، فإن إنجازات راشد، بما في ذلك اعتلاء منصة التتويج وحضوره في الأحداث البارزة مثل سباق ماكاو، تجعله يتمتع بإمكانات قوية للغاية لمراقبة المستقبل.
كان تطور الظاهري كواحد من المواهب الشابة الرائدة في مجال سباقات السيارات، وتحديداً سباقات الفورمولا من منطقة الخليج، مرادفاً للاهتمام المتزايد برياضة السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي التي تفتخر بأربعة سباقات من الجائزة الكبرى في رزنامة سباقات الفورمولا-1 في المستقبل المنظور.
وسيتنافس الظاهري هذا الموسم في بطولة الإمارات للفورمولا- 4، وبطولة إيطاليا للفورمولا- 4، وبطولة اليورو فورمولا- 4، وجائزة ماكاو الكبرى، بالإضافة إلى أيام الاختبارات الرسمية.

راشد الظاهري
حلبة مرسى ياس
الفورمولا
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