«يوم رئاسي» لـ«القلعة الحمراء» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي (الاتحاد)

أكملت هجن أصحاب السمو الشيوخ، مساء أمس، رحلة مشاركتها في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، بإقامة ثلاثة عشر شوطاً في سن الحول والزمول لمسافة ثمانية كيلومترات، وحصد شعار هجن الشيحانية صدارة الشوط الرئيس للحول عن طريق «ربدة» التي قادها سالم فاران المرّي للصدارة بزمن وقدره 12:17:6 دقيقة.

وبالمقابل، نجحت هجن الرئاسة في السيطرة على قمة التحدي الرئيس للزمول بعد أن قدم المضمر محمد زيتون المهيري «شاهين» على المركز الأول بتوقيت وقدره 12:38:3 دقيقة، وتألق شعار هجن الرئاسة من خلال الشوط الثالث للحول، الذي قاد من خلاله سلطان محمد الوهيبي «هملولة» إلى الصدارة بزمن بلغ 12:33:0 دقيقة.

وتمكنت هجن العاصفة من اصطياد ناموس الشوط الرابع للزمول، عندما تمكن غياث الهلالي من قيادة «شاهين» إلى الصدارة في توقيت وقدره 12:39:7 دقيقة.

واستطاعت هجن الرئاسة السيطرة على الصدارة في جميع أشواط الفترة الصباحية لمنافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت على ميدان المرموم صباح أمس، وتمكن المضمر محمد عتيق زيتون المهيري من حصد المركز الاول في اثني عشر شوطاً، بينما ذهب شوطان إلى مضمر هجن الرئاسة سلطان محمد سالم الوهيبي.

وقاد المضمر المميز لهجن الرئاسة محمد زيتون المهيري «الشاهينية» لصدارة الشوط الرئيس للحول بزمن وقدره 12:28:6 دقيقة، وأضاف المضمر المجازف النقطة الثانية لشعار هجن الرئاسة بواسطة «شاهين»، الذي كسب قمة الشوط الرئيس للزمول بتوقيت بلغ 12:46:2 دقيقة.

وعاد ذات المضمر ليكسب الشوط الثالث للحول عن طريق «الشاهينية» التي قطعت مسافة السباق في زمن وقدره 12:33:3 دقيقة، وأكمل المضمر محمد عتيق زيتون المهيري الرباعية بتحقيقه لناموس الزمول عن طريق «شاهين» الذي حقق توقيتاً وقدره 12:57:4 دقيقة.

وتختتم ظهر اليوم فعاليات النسخة السابعة من مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وتتجه الأنظار إلى أهم الرموز في المهرجان، والتي سيتم التنافس عليها من خلال ستة أشواط ساخنة لهجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول.

وسيكون التنافس على أشده من خلال آخر الأشواط على سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح وثلاثة ملايين درهم، ويسبقه شوط بندقية الزمول المفتوح وجائزتها النقدية البالغة مليوني درهم، بالإضافة إلى المنافسة على سيف ولي عهد دبي للحول للإنتاج ومليوني درهم، وشداد الزمول للإنتاج و1.5 مليون درهم، وشداد الزمول المحليات و1.5 مليون درهم، بالإضافة إلى خنجر الحول المحليات ومليوني درهم.

وأكملت الشعارات المختلفة لهجن أبناء القبائل تحضيراتها لليوم المنتظر، وأفصح أغلب الملاك عن رغبتهم الجادة في حسم الرموز الكبيرة لمصلحتهم وذلك من خلال الاستعانة بكل نجوم هذا السن من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي.