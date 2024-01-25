طاقم إماراتي لمباراة الأردن والبحرين



الدوحة (الاتحاد)



كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقمنا الدولي بقيادة حكم الساحة عمر آل علي، لإدارة مباراة الأردن والبحرين اليوم الخميس، على استاد خليفة الدولي بالدوحة، ضمن مباريات المجموعة الخامسة بكأس آسيا 2023.

وضم طاقمنا الدولي للمباراة كلاً من، محمد أحمد يوسف «مساعد أول»، وحسن المهري «مساعد ثان»، ومحمد عبدالله حسن، وعادل النقبي «حكماً للفيديو».

ويُعد هذا التكليف الثالث للطاقم الدولي منذ انطلاق منافسات البطولة، بعدما أدار الحكم المونديالي محمد عبدالله حسن مباراة ماليزيا والأردن، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، فيما كُلف حكم الساحة عادل النقبي بإدارة مباراة سوريا وأستراليا في الجولة الثانية، لحساب المجموعة الثانية.