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عاجل.. مبروك يا «نشامى».. منتخب الأردن يصنع التاريخ في كأس آسيا

عاجل.. مبروك يا «نشامى».. منتخب الأردن يصنع التاريخ في كأس آسيا
2 فبراير 2024 17:32

 أبوظبي (الاتحاد)
تأهل المنتخب الأردني إلى نصف نهائي كأس آسيا المقامة حالياً في قطر بفوزه على نظيره الطاجيكي بهدف نظيف محققاً إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الكرة الأردنية بعد أن أصبح منتخب النشامى أول منتخب عربي يصعد إلى المربع الذهبي.

جاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة، بعدما سجل المدافع الطاجيكي فاهادات هانونوف بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 66، بعد أن اصطدمت الكرة الرأسية لمدافع الاردن عبدالله نصيب به وتحولت الى الشباك. 

وضرب منتخب الأردن، الذي تأهل للمربع الذهبي في أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه، موعدا في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء القادم على ملعب أحمد بن علي، الذي استضاف لقاء اليوم، مع الفائز من مباراة دور الثمانية الأخرى بين منتخبي كوريا الجنوبية وأستراليا، التي تقام في وقت لاحق اليوم.

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 كان منتخب الأردن، الذي يشارك في أمم آسيا للمرة الخامسة، تأهل للأدوار الإقصائية في أمم آسيا 2023، بعدما تواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول للمسابقة، وحل المنتخب الأردني في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، التي ضمت معه منتخبات البحرين وكوريا الجنوبية وماليزيا، برصيد 4 نقاط، قبل أن يتغلب 3 / 2 على منتخب العراق، في دور الـ16 للبطولة. 

وكانت افضل نتيجة للأردن بلوغه الدور ربع النهائي في نسختي الصين عام 2004 وقطر عام 2011.

 

 

النشامى
منتخب النشامى
منتخب الأردن
منتخب الأردن لكرة القدم
كأس آسيا
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