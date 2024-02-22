خالد عيسى «جبل حفيت» مع العين



سلطان آل علي (دبي)



منذ بداية عام 2024، يقدم خالد عيسى، حارس المنتخب والعين، مستويات استثنائية تعيدنا إلى سابق عهده، وعاش النجم الكبير في الحراسة تراجعاً في آخر موسم ونصف موسم، مما أثّر بشكل ملحوظ على دفاع «الزعيم» بشكل خاص و«الأبيض» عموماً، وتمثل هذه العودة مكسباً مهماً لكل عشاق النادي والمنتخب.

ومنذ بداية العام خاض خالد عيسى 8 مباريات رسمية مع المنتخب والعين بكل المسابقات، وتعرّض فيها مرماه لـ38 تسديدة، بمعدل يقارب 5 تسديدات كل مباراة، وتمكن من التصدي لـ87% منها بمجموع 33 تسديدة، وهذا يمثل رقماً عالياً لحارس في منتخب ونادٍ من المفترض أن دفاعه قوي وصلب، وهو من يستحوذ على اللعب، وما يزيد الأمر تميزاً، هو أنّ 58% من التصديات من داخل المنطقة.

واستقبل خالد عيسى خلال هذه المباريات 6 أهداف، أحدها من مدافع المنتخب بالخطأ، كما حافظ على نظافة الشباك في 3 مباريات، كانت في آخر 4 مباريات، ويعد هدف ناساف الأخير، هو الأول الذي يدخل مرماه، بعد 3 مواجهات متتالية.

وأسهمت تصديات خالد بشكل رئيسي في وصول المنتخب إلى دور الـ16 من كأس آسيا، إضافة إلى وضع العين قدماً في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب التأهل إلى ربع النهائي من أبطال آسيا.

وينتظر العيناوية على وجه الخصوص استمرار تميز خالد أو «جبل حفيت» -كما يحبون أن يسمّوه- في الفترة القادمة المصيرية على جميع المستويات وفي كل المسابقات.