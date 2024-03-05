«الفئة الشابة» تؤيد «الدوري السوبر»!

باريس (أ ف ب)



يبحث الدوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، عن المزيد من «الإقناع» والتغلب على «التردد»، وذلك بحسب المدير العام للشركة المروّجة لهذه البطولة الانشقاقية، الألماني برند رايخارت الذي تحدث من باريس عن استطلاع للرأي جاءت نتائجه مؤيدة لهذا المشروع بنسبة 72 بالمئة.

وقال مدير عام شركة «أيه 22 سبورتس مانجمانمت» المروّجة للدوري السوبر الذي سيتكوّن من ثلاثة أقسام، وبمشاركة 80 نادياً بحسب المخطط، إنه «لا يزال يتعيّن علينا الإقناع، والتغلب على بعض التردد في فتح الباب للتغيير في كرة القدم الأوروبية».

ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة «أوبينيون واي» بتكليف من «أيه 22»، وشمل مشجعين من ثماني دول أوروبية، قال 72 بالمئة منهم إنهم يؤيدون إنشاء الدوري السوبر.

وترتفع نسبة التأييد للمشروع أكثر فأكثر، مع انخفاض الفئات العمرية، من 59 بالمئة لمن يبلغون 65 عاماً وما فوق، إلى 86 بالمئة بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً.

وأجريَ الاستطلاع على عيّنة مكوّنة من 6458 من مشجعي كرة القدم الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً أو أكثر ويعيشون في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا والبرتغال.

لكن رايخارت الذي كان يتحدث من مكاتب معهد الاستطلاع في باريس، أشار إلى أن الأندية لم تشعر بعد بالحرية في التعبير عن رأيها بشكل إيجابي بشأن المشروع، موضحاً «نحن بحاجة إلى خلق مساحة آمنة للأندية لتقرر ما هو جيد لها».

وفي أوائل فبراير، بدا رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا متفائلاً بشأن الدوري السوبر، بالقول إنه قد ينطلق الموسم المقبل من دون أن يعير أي اهتمام لمشاركة الأندية الإنكليزية من عدمها.

وعادت الحياة إلى مشروع دوري السوبر في ديسمبر، بعدما قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الإجراءات التي اتخذها الاتحادان الدولي «الفيفا» والأوروبي «اليويفا» لعرقلة إنشاء هذا الدوري تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي «إي يو».

وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن «قواعد الفيفا واليويفا التي تجعل أي مشروع جديد لكرة القدم بين الأندية يخضع لموافقتهما المسبقة، مثل الدوري السوبر، وتمنع الأندية واللاعبين من اللعب في تلك المسابقات، غير قانوني».

وسارعت «أيه 22 سبورتس مانجمانمت» للكشف بسرعة عن اقتراحها لإقامة مسابقة للرجال تضم 64 فريقاً ومقسمة إلى ثلاثة أقسام.

ويبدو أن منسوب التفاؤل عند لابورتا بشأن مستقبل الدوري الانشقاقي مرتفع جداً بقوله «قد يبدأ الدوري السوبر الموسم المقبل، أو قد يكون ذلك في 2025-2026، أما إذا لم يحصل ذلك (في الموسمين المقبلين)، أعيد التفكير بكل شيء».

وباستثناء برشلونة وغريمه المحلي ريال مدريد اللذين كانا في أساس إطلاق مشروع ضم في بادئ الأمر 12 نادياً، عندما كشف النقاب عنه في أبريل 2021، ليس واضحاً من الذي يدعم هذه الخطة حالياً.

وكانت ستة أندية إنكليزية في أساس المشروع عندما أطلق للمرة الأولى، لكنها سرعان ما انسحبت منه نتيجة الضغط الشعبي والحكومي أيضاً.

بالنسبة للابورتا «لا يهمني إذا انضمت الأندية الإنجليزية» وفق ما أفاد لإذاعة «راك 1»، مضيفاً «لديها (الأندية الإنكليزية) أصلاً دوري السوبر الخاص بها: الدوري الممتاز».