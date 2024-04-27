الأهلي والترجي.. «النهائي العربي»



القاهرة (أ ف ب)



تأهل الأهلي المصري، بطل الموسم الماضي، والترجي التونسي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك بفوز الأول على ضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 3-0، والثاني على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 1-0، في إياب نصف النهائي.

وبعدما تعادل الأهلي من دون أهداف ذهاباً خارج الديار، وفاز الترجي في ملعبه 1-0، سيكون النهائي بنهكة عربية خالصة للموسم الثالث توالياً، مع سعي الفريق المصري إلى تعزيز رقمه القياسي باللقب الثاني عشر، فيما يمني منافسه التونسي النفس باللقب الخامس من تاسع ظهور له في النهائي.

في القاهرة، حسم الأهلي خوضه النهائي للمرة الخامسة توالياً، والسابعة عشرة في تاريخه، بفضل ثلاثة أهداف سجلها في الشوط الثاني، عبر محمد عبد المنعم، والفلسطيني وسام أبو علي، وأكرم توفيق.

وفي بريتوريا وبعد مباراة توقفت قرابة ساعة بسبب عاصفة رعدية، جدد الترجي تفوقه على صن داونز بفضل هدف للشاب رائد بوشنيبة.

ويخوض الترجي بهذا التأهل كأس العالم للأندية 2025 بصيغتها الجديدة ممثلاً ثالثاً للكرة الأفريقية بعد الأهلي والوداد المغربي.

في المواجهة الأولى، ضغط الأهلي باكراً، وكاد يتقدم أكثر من مرة، إن كان عبر عمرو السولية، أو الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وأحمد عبد القادر ووسام أبو علي، لكن الحارس بادارا فاتي تألق في الدفاع عن مرماه، ليبقى التعادل السلبي سيّد الموقف حتى استراحة الشوطين.

وفي بداية الثاني، كاد أوسكار تشيكومب أن يفاجئ الأهلي بهدف التقدم للضيوف لكن أكرم توفيق أبعد الكرة عن خط المرمى، ثم ألغي هدفاً للفريق الضيف عبر رأسية لجويل بيا بداعي أن الأخير لم الكرة بيده.

وشعر لاعبو الأهلي بخطورة الموقف وأجرى مدربه السويسري مارسيل كولر تغييره الأول بنزول العائد من الإصابة إمام عاشور بديلاً لعمرو السولية.

ومن هجمة منظمة لأصحاب الأرض في الدقيقة 64، وصلت الكرة على حدود منطقة الجزاء لتاو الذي سددها قوية ارتدت من يد الحارس والقائم الأيمن.

وأسفر الضغط الأحمر عن هدف التقدم في الدقيقة 68، إثر ركنية أرسلها معلول عرضية حولها عبد المنعم رأسية اخطأها فاتي وسكنت شباكه.

هاجم لاعبو مازيمبي بحثاً عن هدف التعادل ما ترك مساحات في دفاعهم، استغلها لاعبو الأهلي بهجمات مرتدة، وفي الدقيقة 83، مرر معلول عرضية متقنة من ناحية اليسار سددها أبو على قوية سكنت الشباك على يسار فاتي، ثم وفي الدقيقة الثانية عشرة من الوقت بدل الضائع وبمجهود فردي، اخترق أكرم توفيق دفاع الضيوف وسدد من داخل منطقة الجزاء لتمر الكرة من تحت جسد الحارس وتسكن الشباك.

وفي بريتوريا، جدد الترجي الفوز على مضيفه صن داونز رغم الأجواء المناخية التي تسببت بتوقف المباراة على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد».

ويخوض الترجي النهائي التاسع في تاريخه أملاً بالتتويج الخامس والأول منذ خمس سنوات.

وتوقفت المباراة لمدة ساعة تقريباً بسبب عاصفة رعدية، وأوقف الحكم السنغالي عيسى سي اللعب في الدقيقة 20 من الشوط الأول، بعدما تساقطت أمطار غزيرة وتسببت العاصفة بأعطال في نظام إضاءة الملعب.

ومن أول فرصة منظمة للفريق التونسي، كان بوشنيبة عند حسن ظن مدربه، عندما توغل بسرعة كبيرة عن الجهة اليمنى، إثر بينية من البرازيلي رودريجو رودريجيش، وسدد كرة زاحفة صاروخية في الزاوية السفلية لمرمى الحارس الدولي رونوين ويليامس «57».