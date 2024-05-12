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الرياضة

العبدولي يحرز الميدالية الإماراتية الثانية في «عربية القوى»

العبدولي يحرز الميدالية الإماراتية الثانية في «عربية القوى»
12 مايو 2024 11:19

دبي (الاتحاد)
حقق نواف العبدولي لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى، الميدالية الفضية في مسابقة رمي الرمح، ضمن منافسات البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات، تحت 20 سنة، التي أقيمت باستاد هيئة قناة السويس في مصر، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 17 دولة، وهي الميدالية الثانية للإمارات بعد فوز مريم كريم بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر لفئة السيدات برقم جديد للدولة محققة 54.69 ثانية، وتعد هذه النتائج المميزة للإمارات في البطولة العربية هي الأولى منذ 16 سنة في فئة الشباب.
وأكد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن النتائج المشرفة للمنتخب في البطولة العربية تتوج الخطط الاستراتيجية لتمكين لاعبي ولاعبات المنتخب، وتأهيلهم للتنافسية في البطولات الخارجية، كما أنها تمثل امتداداً للنجاح الذي تحقق أخيراً بعد حصد 36 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في الإمارات، بالإضافة إلى المستويات المتطورة في كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة «دبي 2024».
وأوضح المر أن الاتحاد حريص على مواصلة العمل والتخطيط المستقبلي لإعداد أجيال من الأبطال، والاهتمام بالقاعدة القوية من المواهب على مستوى الناشئين والشباب، وإعدادهم من خلال المعسكرات للمشاركة في البطولات العربية والقارية والدولية بطموحات كبيرة لرفع علم دولة الإمارات في المحافل الخارجية.
وأثنى رئيس الاتحاد على المستويات الجيدة للاعبي ولاعبات المنتخب الذين لم يحالفهم التوفيق في الفوز بالميداليات، وقال إن الشغف والرغبة الكبيرة في المنافسة من جانبهم يعكس أفضل مؤشرات التطور الذي تحققه اللعبة في الدولة.

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