«الآسيوي» يكشف عن الشعارات الجديدة لبطولات الأندية



بانكوك (الاتحاد)



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تدشين عصر جديد لمسابقات الأندية، من خلال الكشف عن الشعارات والعلامات الجديدة لمسابقات الأندية المطوّرة، والتي تبدأ اعتباراً من الموسم المقبل 2024-2025، وذلك في الحفل الذي عقد بحضور الشيخ سلمان بن إبراهيم، عقب ختام الجمعية العمومية الـ34 في تايلاند.

وشهد الحفل تقديم شعارات كل من المسابقات الأربع الجديدة وهي، دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ودوري التحدي الآسيوي، ودوري أبطال آسيا للسيدات.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن تلك الشعارات والعلامات الجديدة لبطولات الأندية، تمثل مزيجاً من الثقافات والتقاليد والبراعة الكروية من جميع أنحاء القارة الشاسعة، وهي تحتفل بثراء كرة القدم الآسيوية، وتهدف إلى إلهام التميز وروح التضامن والوحدة بين اللاعبين والجماهير وكافة أطراف اللعبة الآخرين، ويتضمن كل شعار من شعارات البطولات الأربع، ألوان وتصاميم ترمز إلى شكل الكأس الخاصة بها، وتحتوي على تداخل بين الألوان لتشكل لوحة غنية ومتميزة للغاية تليق بمكانتها .

وتم تصميم وتطوير كل شعار وعلامة لكل بطولة بدقة لتوضيح خصوصية هذه البطولة، مع تجسيد الروح الجماعية للعصر الجديد الذي تعيشه كرة القدم على صعيد الأندية، كما أن تنوّع الألوان المصاحبة والعناصر الرسومية لكل شعار، ترمز إلى الابتكار الذي يرفع مستوى التجربة البصرية للجماهير في جميع أنحاء القارة .

وجاءت الهوية الجديدة لمسابقات الأندية، للتعبير عن الإمكانات غير المحدودة لكرة القدم الآسيوية، وللمساهمة في ترسيخ مكانة هذه البطولات بين نخبة البطولات على الساحة العالمية الآن وفي المستقبل .

من جانبه، قال الشيخ سلمان بن إبراهيم «إن التزامنا بالارتقاء بمنافسات الأندية الآسيوية، يتأكد مع إطلاق المسابقات الجديدة، والكشف عن هويتها المرئية يعتبر خطوة كبيرة أخرى نحو دخول عصر جديد يستشرف المستقبل المشرق للعبة في القارة الآسيوية».

وأضاف «نسيج كرة القدم الآسيوية غني وفريد من نوعه، ويدعمه الملايين من المشجعين المتحمسين، ويتمتع بآفاق لا حدود لها، تم الإشارة لها في الشعارات والعلامات الجديدة التي ستبث حياة جديدة في هذه المسابقات».

وقال «تعزز هذه التجديدات التاريخية طموحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبما يتوافق مع إطار الرؤية والمهمة، لتنظيم مسابقات على مستوى عالمي، ونتطلع بكل شغف إلى هذه البطولات المرتقبة، والمواهب المميزة التي ستتنافس في الموسم المقبل، وتؤدي الإصلاحات الهيكلية على البطولات إلى دخول حقبة جديدة لكرة القدم الآسيوية على صعيد الأندية، بحيث ستكون الشعارات والعلامات المصاحبة لمسابقات الأندية انعكاساً واضحاً لمكانتها».

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن الهيكل الجديد لمسابقات الأندية الآسيوية، والتي تتضمن أربع مسابقات، خلال ديسمبر 2022، وتم الإعلان عن أسماء هذه البطولات في أغسطس 2023، حيث يقوم الاتحاد الآسيوي بتخصيص أكبر استثمار له على الإطلاق في التاريخ لمصلحة الأندية والاتحادات الأعضاء المشاركة، والتي تستفيد من الزيادات في الجوائز المالية ومخصصات السفر.

ويضم دوري أبطال آسيا للنخبة أفضل 24 نادياً في القارة، بينما من المقرر أن يضم دوري أبطال آسيا للسيدات 12 نادياً، ويتضمن دوري أبطال آسيا 2 مشاركة 32 نادياً، في حين يتنافس 20 فريقاً في دوري التحدي الآسيوي.