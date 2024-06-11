الثلاثاء 11 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب الدنمارك يطالب لاعبيه بـ «الشجاعة»

مدرب الدنمارك يطالب لاعبيه بـ «الشجاعة»
11 يونيو 2024 13:00
  • مراد المصري (أبوظبي) 
    طالب كاسبر هيولماند مدرب منتخب الدنمارك، لاعبيه، بـ «الشجاعة» خلال خوض منافسات بطولة أمم أوروبا 2024، التي تستعد للانطلاق يوم الجمعة في ألمانيا.
    ويخوض منتخب الدنمارك منافسات البطولة في المجموعة الثالثة إلى جانب إنجلترا، صربيا وسلوفينيا، وتحدث المدرب عن المشاركة المقبلة، وقال: «نريد أن نكون طموحين، ويجب أن نتذكر من أين أتينا ونرد الجميل للمجتمع باللعب بالهوية الخاصة بنا، وأن نمتلك القدرة للعب بالكرة ومن دونها، وأن تدخل المواجهات دون التفكير بأنك الفريق الأضعف».
    وأضاف: «سنواجه 3 منتخبات قوية في مجموعتنا، يجب أن نتعامل مع كل منتخب بالطريقة المناسبة، واجهنا سلوفينيا قبل ذلك مرتين وهو منتخب صلب، ومنتخب إنجلترا قادر على الفوز بالألقاب خلال السنوات المقبلة لما يمتلكه من مواهب مميزة، فيما لن تكون الأمور سهلة أمام صربيا القوي على الصعيد الهجومي».

 

أخبار ذات صلة
3 منتخبات تتجاوز حاجز المليار يورو في «أمم أوروبا»
عادات وتقاليد اليورو.. الانتصار بـ «مليون يورو»
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة
منتخب الدنمارك
المنتخب الدنماركي
كأس أمم أوروبا
يورو 2024
آخر الأخبار
3 منتخبات تتجاوز حاجز المليار يورو في «أمم أوروبا»
الرياضة
3 منتخبات تتجاوز حاجز المليار يورو في «أمم أوروبا»
اليوم 13:17
مدرب الدنمارك يطالب لاعبيه بـ «الشجاعة»
الرياضة
مدرب الدنمارك يطالب لاعبيه بـ «الشجاعة»
اليوم 13:00
الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الداعم لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الأخبار العالمية
الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الداعم لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 12:25
منتخبنا للجودو يستعد للأولمبياد من معسكر جورجيا
الرياضة
منتخبنا للجودو يستعد للأولمبياد من معسكر جورجيا
اليوم 12:00
القطب الجنوبي(أرشيفية)
الترفيه
علماء يستخرجون تربة عمرها مليار سنة من القارة القطبية الجنوبية
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©