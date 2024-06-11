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الرياضة
مدرب الدنمارك يطالب لاعبيه بـ «الشجاعة»
مدرب الدنمارك يطالب لاعبيه بـ «الشجاعة»
11 يونيو 2024 13:00
مراد المصري (أبوظبي)
طالب كاسبر هيولماند مدرب منتخب الدنمارك، لاعبيه، بـ «الشجاعة» خلال خوض منافسات بطولة أمم أوروبا 2024، التي تستعد للانطلاق يوم الجمعة في ألمانيا.
ويخوض منتخب الدنمارك منافسات البطولة في المجموعة الثالثة إلى جانب إنجلترا، صربيا وسلوفينيا، وتحدث المدرب عن المشاركة المقبلة، وقال: «نريد أن نكون طموحين، ويجب أن نتذكر من أين أتينا ونرد الجميل للمجتمع باللعب بالهوية الخاصة بنا، وأن نمتلك القدرة للعب بالكرة ومن دونها، وأن تدخل المواجهات دون التفكير بأنك الفريق الأضعف».
وأضاف: «سنواجه 3 منتخبات قوية في مجموعتنا، يجب أن نتعامل مع كل منتخب بالطريقة المناسبة، واجهنا سلوفينيا قبل ذلك مرتين وهو منتخب صلب، ومنتخب إنجلترا قادر على الفوز بالألقاب خلال السنوات المقبلة لما يمتلكه من مواهب مميزة، فيما لن تكون الأمور سهلة أمام صربيا القوي على الصعيد الهجومي».
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