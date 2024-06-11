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الرياضة

«صيف أبوظبي».. الرياضة «نبض» لا يتوقف

«صيف أبوظبي».. الرياضة «نبض» لا يتوقف
12 يونيو 2024 01:18

مراد المصري (أبوظبي)

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في أبوظبي، نبض الرياضة لا يتوقف، ترجمة للخطة الاستراتيجية التي تقوم على أن الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية توفر الكثير من الفرص الإيجابية، أبرزها تشجيع فئات المجتمع كافة على ممارسة الأنشطة الرياضة وتحسين مستويات اللياقة البدنية والصحية، وهو ما يجعلنا نترقب سلسلة من الأحداث المقبلة، خلال فصل الصيف الحالي.
ستتجه أنظار العالم نحو أبوظبي في شهر يوليو المقبل، مع استضافتها المنتخب الأميركي لكرة السلة، الشهير بلقب «الدريم تيم»، والذي يضم في صفوفه نخبة من أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين بقيادة الثنائي ليبرون جيمس وستيف كاري، إلى جانب منتخبي صربيا وأستراليا، حيث ستخوض هذه المنتخبات ثلاث مواجهات ودية خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو تحضيرية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس.
المباريات ستقام في «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس، حيث يلتقي المنتخب الأميركي مع نظيره الأسترالي يوم 15 يوليو المقبل، ثم يلتقي منتخبا صربيا وأستراليا يوم 16 من الشهر ذاته، ثم أميركا ضد صربيا يوم 17 من نفس الشهر.
كما تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و«يو إف سي»، مؤسسة الفنون القتالية المختلطة، «ليلة النزال» في 3 أغسطس المقبل في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، وهو الذي يشهد برنامجاً حافلاً بالمواجهات بين النجوم المحليين والعالميين في رياضة الفنون القتالية المختلطة، فيما سيكون اللقاء الرئيس بين البطلين كوري ساندهاجن وعمر نورماغوميدوف.
محلياً، يتصدر المشهد الترقب لانطلاق النسخة الأولى من «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو» التي ينظمها اتحاد الجو جيتسو، بداية من نهاية الشهر الجاري في «مبادلة أرينا» في أبوظبي، لتكون الوجهة الأولى لاكتشاف وتطوير المواهب بداية من الصيف الجاري، وهي التي ستشهد إقامة 5 بطولات بالمجمل على مدار الموسم في أبوظبي، دبي، الشارقة والفجيرة، وتصل القيمة الإجمالية لجوائز البطولة إلى أكثر من 1.5 مليون درهم، وتهدف البطولة لتوفير مقوّمات بناء جيل من الأبطال قادر على مواصلة تحقيق الإنجازات، وترسيخ مكانة وريادة الإمارات على الساحة الرياضية العالمية. ومن المقرر أن تقام، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 23 أغسطس، النسخة الثالثة من «صيف أبوظبي الرياضي 2024»، والذي تنظمه شركة «أدنيك للخدمات» التابعة لمجموعة أدنيك، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والعين للمؤتمرات.
ويتوقع أن يشهد الحدث زيادة متواصلة في الأعداد القياسية للمشاركين، بعدما استقطب في النسخة الماضية نحو 83 ألف زائر، حيث يشتمل على فعاليات ونشاطات وبطولات في ألعاب مثل كرة القدم، الكرة الطائرة، التنس الأرضي، الجو جيتسو، كرة السلة، تنس الريشة ومضمار الحواجز، الشطرنج وسباقات الجري المجانية، والتي عقدت على مساحة استثنائية في مركزي أبوظبي الوطني للمعارض والعين للمؤتمرات بلغت نحو 34 ألف متر مربع بزيادة تصل إلى نحو 25% عن العام الماضي، وشملت 39 مضماراً وملعباً مجهزاً وفق أعلى المواصفات والمقاييس الدولية.
وسيقام مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، خلال الفترة من 14 إلى 25 أغسطس المقبل، وذلك في نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.
ولن يتوقف النشاط في رياضة الجولف في أبوظبي، خلال الصيف المقبل، مع إقامة 4 بطولات محلية يحتضنها نادي ياس لينكس، وهي «سامر بيست» 16 يونيو الجاري، وذا أوبن سكرامبل 21 يونيو، وبطولة يولاد الصيفية المفتوحة 21 يوليو المقبل، وثري بول فوكستروت 31 أغسطس المقبل.
وينظم اتحاد الجودو المخيم الصيفي السنوي، وذلك بمقره الجديد في منطقة بني ياس، تمهيداً للافتتاح الرسمي لهذا المقر الذي سيضم مقر الاتحاد وصالة رياضية ومرافق متخصصة لهذه اللعبة، إذ يقام المعسكر خلال الفترة من أول يوليو المقبل وحتى 22 أغسطس القادم، والذي يستهدف من خلال الفئات العمرية الواعدة من الجنسين من سن 5 سنوات وحتى 17 سنة، ويشتمل المخيم على 5 أنشطة رياضية فردية وجماعية ممثلة في ألعاب الجودو وكرة القدم والجمباز واللياقة البدنية والفنون، بجانب الفعاليات الثقافية والمجتمعية.
وستكون المراكز التجارية حاضرة أيضاً بفعاليات مجتمعية رياضية، ومن أبرزها «الريم مول»، الذي ينظم سلسلة من السباقات الداخلية، بداية من يوم 22 يونيو الجاري، مروراً بسباقات أخرى على مدار الصيف في شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

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