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الرياضة

مانشستر يونايتد.. «الصفقة اقتربت»!

مانشستر يونايتد.. «الصفقة اقتربت»!
18 يوليو 2024 11:47

لندن (أ ف ب)

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اقترب مانشستر يونايتد حامل لقب كأس إنجلترا لكرة القدم، من حسم صفقة المدافع الفرنسي الواعد ليني يورو من ليل، وفقاً لما أشارت إليه وسائل إعلامية.
وارتبط اسم يورو (18 عاماً) بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن يُعتقد أنه سافر إلى إنجلترا لإجراء الفحوص الطبية تمهيداً لانتقاله إلى «الشياطين الحمر».
ومن المتوقّع أن يدفع يونايتد مبلغاً أوليّاً قدره 69 مليون دولار، إلى جانب إضافات بنحو 9 ملايين دولار.
ويُعدّ يورو الذي لعب مباراته الاحترافية الأولى مع ليل بعمر الـ16 عاماً، أحد أفضل اللاعبين الواعدين في أوروبا.
وفي حال إتمام الصفقة، سيصبح الفرنسي ثاني صفقات يونايتد في سوق الانتقالات الصيفي، بعد ضمّ المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي من بولونيا في نهاية الأسبوع الماضي.
وكان المدرب الهولندي إريك تن هاج حريصاً على ضمّ قلب دفاع جديد بعد مغادرة نجم ريال مدريد السابق رافايل فاران لـ«أولد ترافورد» في نهاية الموسم الماضي.
وكان فاران مدافعاً أساسياً في تشكيلة يونايتد، إلى جانب الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، في نهائي كأس إنجلترا الذي توّج به «الشياطين الحمر»، بعد الفوز على جاره مانشستر سيتي في مايو، حيث غاب هاري ماجواير بسبب الإصابة التي أبعدته أيضاً عن كأس أوروبا 2024.
ويسعى تن هاج إلى التعاقد مع مواطنه المدافع ماتيس دي ليخت من بايرن ميونيخ الألماني، فيما رفض إيفرتون عرضين لضم جاراد برانثويت.

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