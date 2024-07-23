محمد عباس: ننافس على 6 بطولات ولن نبخل بنقطة عرق مع العين



معتز الشامي (أبوظبي)



أشاد محمد عباس، لاعب وسط فريق العين، بما قدمه الجهاز الفني والإداري والطبي فيما يخص ترتيبات معسكر الزعيم الخارجي في العاصمة المغربية «الرباط»، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد 2024-2025، وقال لاعب العين في تصريحات للقناة الرسمية للنادي: «الأجواء إيجابية في أول يومين بمعسكر الرباط.. ونحن كلاعبين سنعطي كل ما لدينا لنكون على قدر كبير من الجاهزية في الموسم الجديد».

وأثنى عباس على معسكر الزعيم، قائلاً: «كل شيء متوفر الملاعب والجيم والعيادة الطبية في الرباط على أعلى مستوى».

وأشار إلى أن لاعبي العين سيخوضون موسماً مليئاً بالتحديات للمنافسة على كل الألقاب من أجل إرضاء جماهير الزعيم، وتابع: «تعاهدنا على التتويج بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي بعد فقدان فرصة التتويج بالألقاب المحلية، وهو ما حدث ونجحنا في إسعاد الجميع في دولة الإمارات».

وأضاف: «أجواء آسيا مختلفة تماماً لأن بطولة الدوري تتطلب حصد أكبر عدد من النقاط في الدور الأول وهو ما لم يحدث، وفي النهاية تركيزنا كان لصالح مسابقة دوري أبطال آسيا ووفقنا للفوز باللقب»، كما شدد لاعب العين على أن دوري الأبطال بطولة قارية كبيرة لم يتوج بها فريقه منذ 20 عاماً، وبالتالي كان الوصول للقب فرحة كبيرة ومختلفة عن غيرها لكل شعب الإمارات، ووجه نجم العين رسالة شكر إلى جماهير الزعيم، بعد دعمهم وتشجعيهم الدائم للفريق في كل دولة لعب فيها بأسيا.

وتابع: «فخر لنا أن يكون العين بطل آسيا، لكن لن نتوقف عند ذلك الحد ولدينا 6 بطولات سننافس عليها بموسم 2024-2025 لإسعاد الجماهير».

وأضاف «دخلت النادي في عمر الـ 7 سنوات عن طريق والدي، ونصحني بأن يكون لدي هدف مع الفريق باللعب أساسياً وتقديم كل ما لدي والمنافسة معه على جميع البطولات»

وأكمل: «تنتظرنا بطولات مهمة في موسم 2024-2025، مثل كأس العالم للأندية وكأس القارات، سنحاول المنافسة ونراهن ببذل كل ما لدينا داخل الملعب، ولن نبخل بنقطة عرق على العين».

وعن هدفه أمام يوكوهاما الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا قال: «هدف لا أستطيع أن أنساه، خاصة أنه جاء بعدما لعبت مُصاباً»، وختم: «لقد قدمت موسماً استثنائياً مع الزعيم بالحصول على لقب دوري أبطال آسيا والترشح لأفضل لاعب واعد».