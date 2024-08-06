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الرياضة

حدث في الأولمبياد.. تسلُّق جدار طوله 15 متراً في أقل من 5 ثوان

حدث في الأولمبياد.. تسلُّق جدار طوله 15 متراً في أقل من 5 ثوان
6 أغسطس 2024 21:26


باريس (د ب أ)
حطم الأميركي سام واتسون الرقم القياسي العالمي في تصفيات سرعة التسلق بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 اليوم الثلاثاء، وهو الرقم الثالث خلال أول يومين من المنافسات.

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في تصفيات السرعة للرجال، تم كسر الرقم القياسي الأولمبي سبع مرات قبل أن ينجح واتسون في تحقيق أفضل رقم عالمي محققاً 4,75 ثانية في تسلق جدار يبلغ ارتفاعه 15 متراً.
وكانت البولندية ألكسندرا ميروسلاف حققت رقما غير مسبوق 6,06 ثانية في تصفيات السيدات أمس الاثنين، بعد لحظات من تحطيمها رقمها القياسي العالمي السابق. وتقام منافسات ربع النهائي ونصف النهائي ونهائي السيدات يوم الأربعاء، بينما تقام منافسات الرجال يوم الخميس. ومن المتوقع أن يتحطم المزيد من الأرقام القياسية في رياضة التسلق التي أضيفت للأولمبياد في الدورة الماضية قبل ثلاث سنوات في طوكيو.

دورة الألعاب الأولمبية
الألعاب الأولمبية
أولمبياد باريس 2024
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