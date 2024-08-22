هال: تشيلسي يعيش في «فقاعة» بعيداً عن «الضجيج»!



لندن (رويترز)



قال لاعب وسط تشيلسي كيرنان ديوسبيري هال، إن لاعبي الفريق يعيشون في «فقاعة» ولن تشتت انتباههم تكهنات مستمرة بشأن الانتقالات في الوقت الذي يواصل فيه المدرب إنزو ماريسكا جهوده لتقليص تشكيلته المتخمة.

وقال ماريسكا إن ثنائي منتخب إنجلترا رحيم سترلينج وبن تشيلويل من بين مجموعة تضم أكثر من 15 لاعباً لا يتدربون مع الفريق الأول، ولن يكونوا جزءاً من خطط النادي اللندني لهذا الموسم.

ورداً على سؤال عما إذا كان عدم اليقين المحيط بالفريق يقلق اللاعبين قال ديوسبيري هال للصحفيين: «لا، نحن في فقاعة، لا يجب السماح لمثل هذه الأمور بالتأثير عليك، الشيء الوحيد الذي نفعله هو الخروج كل يوم، والتدرب بأفضل صورة ممكنة والاستعداد للمباريات، كل ما يحدث في الخارج لا يؤثر علينا».

وأضاف: «عندما تنتهي فترة الانتقالات سينصب كامل التركيز على مشوارنا هذا الموسم فقط، بالطبع في فترة الانتقالات تزيد التكهنات».

وفي حديثه قبل مواجهة سيرفيت السويسري في دوري المؤتمر الأوروبي الخميس قال ديوسبيري هال «25 عاماً»: إن اللاعبين يلجأون فقط للمدرب للحصول على إجابات لبعض الأسئلة التي تدور في أذهانهم.

وأضاف «إنه الشخص الوحيد الذي يستطيع الإجابة على مثل هذه الأمور».

وبعد مواجهة سيرفيت، سيلعب تشيلسي مع ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

