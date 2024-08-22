«القابضة» واتحاد الكرة يُجددان رعاية الكأس ودوري الأولى والثانية



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «القابضة» (ADQ) واتحاد كرة القدم، تجديد عقد رعاية كأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى والدرجة الثانية لثلاث سنوات إضافية، تبدأ من موسم 2024 – 2025.

ويعكس تجديد اتفاقية الرعاية هذه التزام «القابضة» (ADQ) بالإسهام الفعال والمؤثر في دعم المسيرة الرياضية في الإمارات، والاهتمام بتعزيز المبادرات والبرامج الرياضية المتكاملة، وتشجيع أفراد المجتمع المحلي على تبني أنماط حياة صحية وسليمة.

وقال أنس جودت البرغوثي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «القابضة» (ADQ): «سعداء برعاية كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى والدرجة الثانية للأعوام الثلاثة المقبلة، ونأمل أن تسهم الرعاية في تطوير رياضة كرة القدم في الدولة، واكتشاف المواهب الرياضية الشابة الواعدة ودعمها، بما يعزز مستقبل الحركة الرياضية، وتحرص «القابضة» (ADQ) على المساهمة في تعزيز مكانة الإمارات رياضياً، ونشر الوعي وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط الحياة الصحية، وممارسة الرياضة بمختلف أشكالها».

من جهته، قال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة: «إن تجديد عقد الرعاية مع «القابضة» (ADQ)، يأتي تعزيزاً لما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية من شراكتنا الناجحة والمتميزة، مؤكداً أن الشراكة تسهم في تطوير اللعبة، وتدعم المبادرات التي تجذب وتشجع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة».

وأعرب الأمين العام عن اعتزاز اتحاد الكرة بدور «القابضة» (ADQ)، وجميع الشركاء الذين يعززون مسيرة النجاح، ويوفرون مزيداً من الدعم لأنشطة وبرامج اتحاد كرة القدم، موضحاً أن تجديد عقد الشراكة مع «القابضة» (ADQ) يأتي قبل استعدادات منتخبنا الوطني في سبتمبر المقبل، حيث يخوض منافسات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

يشار إلى أن «القابضة» (ADQ) أبرمت شراكات استراتيجية مع عدد من الهيئات الرياضية العالمية والمحلية بهدف الإسهام بتعزيز أنماط الحياة الصحية في المجتمعات عبر دعم وتشجيع الأنشطة الرياضية المتنوعة، وبالإضافة إلى عقد الشراكة الممتد لثلاثة أعوام الذي أبرمته مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، تعد «القابضة» (ADQ) الراعي الرئيس لفريق الإمارات (ADQ) للدرجات الهوائية، وهو الفريق الرسمي النسائي في رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات وفريق الإمارات للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى رعايتها لنادي بيراميدز لكرة القدم، وهو نادٍ في الدوري المصري للمحترفين، كجزء من التزامها بالاستثمار في المجتمعات التي تعمل فيها.