قضية مبابي إلى محكمة العمال ومحامية اللاعب تسأل: أين منطق النادي؟



أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن رفض النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد وساطة رابطة دوري المحترفين الفرنسية، في نزاعه مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، طلبت ديلفين فيريدن محامية اللاعب تحويل الأمر برمته إلى محكمة العمال لتطبيق قانون العمل الفرنسي الذي يخضع له الجميع.

وقالت المحامية في تصريحاتها بعد جلسة استماع ممثلي الطرفين «اللاعب والنادي» إن كل ما يأمله ويطلبه موكلي في هذه المرحلة أن يحصل على أجر عمله، مثلما يحدث في حالة أي لاعب آخر في نفس موقفه، وأي «أجير» انتهى عقده. وعلقت قائلة: لا بد من تطبيق قانون العمل.

ويطالب مبابي ناديه السابق براتب 3 أشهر «أبريل، مايو، يونيو 2023» وبقية مكافأة التوقيع، ومكافأة الولاء، بينما يبرر سان جيرمان رفضه تلبية هذه الطلبات، وإصراره على عدم دفع هذا المبلغ، بادعاء أنه كان بين الطرفين اتفاق «شفوي» أمام العديد من الشهود على تنازل مبابي عن جزء كبير من هذه المبالغ، ومن هؤلاء الشهود الإسباني لويس إنريكي المدير الفني، ولويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي. ويعول محاميو سان جيرمان كثيراً على هذا الاتفاق الشفوي لكسب القضية وتبرير موقفهم في هذا النزاع.

غير أن الدوائر القريبة من اللاعب استندت إلى حقيقة أن هذا الاتفاق لم يكن «مكتوباً»، ما يعني أنه كأن لم يكن، لأنه لم يُشَر إليه في أي بند من بنود عقد اللاعب مع النادي.

وقالت ديلفين فيريدن محامية مبابي: موكلي اضطر تحت ضغط من النادي إلى تقديم اقتراح في أغسطس 2023، مفاده أنه سوف يتخلى عن جزء كبير من راتبه، ولكن النادي لم يصدر أي رد فعل على اقتراح مبابي. وبعدها بأسبوع واحد اقترح سان جيرمان على اللاعب تمديد عقده لمدة سنة وزيادة مكافأته إلى 110 ملايين يورو، إلا أن هذا الحل لم يُوَافَق عليه مطلقاً من جانب ممثلي اللاعب.

وتساءلت المحامية: أين منطق النادي بينما لم يتم توقيع أي اتفاق مكتوب بين الطرفين؟.

ويبقى السؤال الذي طرحته شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت: ما الذي سوف يحدث في قادم الأيام؟ وهل يمكن التوصل إلى نتيجة إيجابية على وجه السرعة، بحيث ترضي الطرفين؟

وقالت الشبكة إن سان جيرمان متفائل، ولا يزال مقتنعاً بأنه سوف يُتَوَصَّل إلى حل وسط. وانتظاراً لقرار يصدر عن رابطة دوري المحترفين الفرنسية قبل نهاية هذا الأسبوع، فإن هناك احتمالاً في أن تذهب القضية برمتها إلى محكمة العمال للفصل فيها، ما يعني أن الأمر قد يأخذ وقتاً طويلاً.

وعلقت الشبكة في ختام تقريرها قائلة: هكذا رحل مبابي عن سان جيرمان، ولكنه بقي حاضراً بقوة في الحياة اليومية لهذا النادي، وسوف يستمر كذلك خلال الأسابيع القادمة.