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الرياضة

هالاند والسيتي يكتبان التاريخ في «أبطال أوروبا»

هالاند والسيتي يكتبان التاريخ في «أبطال أوروبا»
24 أكتوبر 2024 13:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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اكتسح مانشستر سيتي فريق سبارتا براج التشيكي بخماسية نظيفة، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
سجل خماسية «البلومون» فيل فودين، إيرلينج هالاند «هدفين»، جون ستونز، وماتيوس نونيز هدفاً، ليرفع «مان سيتي» رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، خلف أستون فيلا وليفربول أصحاب الصدارة برصيد 9 نقاط لكل منهما.
وشهدت الخماسية التي مزق بها «مان سيتي» شباك سبارتا براج على عدد من الأرقام القياسية.
- مانشستر سيتي يحقق أطول سلسلة متتالية من المباريات دون هزيمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا حتى الآن بـ 26 مباراة منذ 6 سبتمبر 2022، مُحطماً رقم جاره «مان يونايتد» صاحب الـ 25 مباراة من دون هزيمة في «الشامبيونزليج» منذ 19 سبتمبر 2007 حتى 5 مايو 2009، تحت قيادة المدرب الأسطوري أليكس فيرجسون.
- سجل إيرلينج هالاند الآن نفس عدد الأهداف في دوري أبطال أوروبا 44 هدفاً، من مجموع 42 مباراة، كما فعل ديدييه دروجبا، ولكن في 92 مباراة خاضها في المسابقة.
- وصل رصيد هالاند إلى 49 مساهمة تهديفية في دوري أبطال أوروبا، ما بين 44 هدفاً و5 تمريرات حاسمة.
- هالاند ثاني أسرع لاعب يصل إلى 20 هدفاً في دوري أبطال أوروبا من 23 مباراة مع فريق واحد، خلفاً للهولندي رود فان نيستلروي صاحب الـ 20 هدفاً في عدد مباريات أقل «21 مباراة» مع مانشستر يونايتد.
- مع 44 هدفاً في 42 مباراة بشكل عام ببطولة دوري أبطال أوروبا، يحتل هالاند الآن المركز الرابع عشر في قائمة أفضل هدافي المسابقة على مر العصور في سن 24 عاماً فقط.

مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
إيرلينج هالاند
مانشستر يونايتد
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