34 مباراة في دوري «الأولى» عبر البث المباشر لـ «فيفا بلس»

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

انتظمت خدمة «البث المباشر»، لمباريات الدوري، خلال الموسم الحالي، عبر منصة «+ FIFA» الرقمية العالمية المجانية، والتي تتيح للمشجعين متابعة مباريات الدوري من أي مكان في العالم، لتصل إلى 34 مباراة بنهاية الجولة السادسة التي اختتمت نهاية الأسبوع الماضي.

واقتصرت خدمة «البث المباشر»، لدوري الأولى على 40 مباراة في الموسم الماضي 2023-2024، قبل أن تنتظم في الموسم الحالي ببث جميع المباريات في الجولات الست الماضية، علاوة على مباريات البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة».

وتوفر منصة «فيفا بلس» الرقمية، بجانب البث المباشر أرشيفاً إلكترونياً لمباريات الموسم، تساعد المدربين والجماهير في العودة لمشاهدة تسجيل المباريات، الأمر الذي يوفر مجالات أوسع أمام الأجهزة الفنية لأندية الأولى، للوقوف على مستويات المنافسين، ورصد نقاط القوة والضعف.

وأبرم اتحاد الكرة في أكتوبر 2022، اتفاقية تعاون مع «فيفا بلس»، الوجهة الرقمية الجديدة المتكاملة لعشاق كرة القدم، في خطوة تهدف إلى الانتقال بكرة القدم المحلية نحو العالمية، وتوفير طرق ممتعة ومبتكرة للجماهير بُغية التفاعل مع المباريات، وتوفير عروض مجانية لمشاهدة البث المباشر لفعاليات كرة القدم من كافة أنحاء العالم، والتي تشمل الآن مباريات بطولة كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى الإماراتي، وبعض مباريات المنتخبات الوطنية.

وتُمثل «فيفا بلس» أحد الأساليب الرائدة لبث فعاليات كرة القدم مباشرة في مختلف أنحاء العالم، حيث تشمل المنافسات المعروضة الدوريات، وبطولات الكأس لكل من الرجال والسيدات والشباب، علماً أن المنصة متاحة عبر شبكة الإنترنت بعشر لغات مختلفة، ومتوفرة على شكل تطبيق للهواتف المحمولة، وعبر بعض الأجهزة المتصلة المحددة.

وتبث منصة «فيفا بلس» أكثر40 ألف مباراة مباشرة سنوياً من 100 اتحاد عضو وستة اتحادات قارية، بما في ذلك 110 آلاف مباراة من مباريات كرة القدم النسائية، وتقدم المنصة تغطية واسعة ومباشرة لكرة القدم، انطلاقاً من أكبر البطولات الأوروبية، ووصولاً إلى مختلف منافسات الرجال والنساء والشباب في كل أنحاء العالم، خاصة تلك التي لم يذع صيتها من قبل.