الموسم الجديد لـ «البريميرليج» ينطلق 16 أغسطس



لندن (رويترز)



أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن موسم 2025-2026 سينطلق في 16 أغسطس المقبل، على أن تقام الجولة الختامية في 24 مايو 2026.

وبين 38 جولة ستقام 33 جولة مطلع الأسبوع بينما ستقام خمس جولات في منتصف الأسبوع.

وأكدت رابطة الدوري أيضاً عدم إقامة أي مباريات عشية عيد الميلاد في الموسم المقبل.

وواجهت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز انتقادات شديدة العام الماضي عندما اضطر تشيلسي لمواجهة ولفرهامبتون واندرارز عشية عيد الميلاد في موسم 2023-2024، لذلك لا توجد مباريات في 24 ديسمبر المقبل هذا الموسم.

وأضافت رابطة الدوري الإنجليزي أيضاً أن جدول الموسم المقبل سيضمن عدم إقامة جولتين بفارق زمني 60 ساعة بينهما خلال فترة الأعياد المزدحمة.

ويبدأ الموسم بعد ثلاثة أشهر تقريباً من نهاية موسم 2024-2025، لكن لن يحصل تشيلسي ومانشستر سيتي على قسط كافٍ من الراحة مثل الآخرين بسبب مشاركتهما في كأس العالم للأندية.

وإذا بلغا نهائي البطولة التي ستقام في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو العام المقبل في الولايات المتحدة، فلن يكون أمامهما سوى شهر واحد فقط قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الشهر الماضي إن النادي طلب من الدوري الإنجليزي تأجيل بدء الموسم لبضعة أسابيع حتى يتمكن لاعبوه من التعافي لكن طلبهم قوبل بالرفض.